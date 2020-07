Festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon : Debussy, Rachmaninov, Grieg...

En compagnie du chef Valery Gergiev, des pianistes Denis Matsuev et Alexandre Kantorow et du National Youth Orchestra of the USA

1er concert

Enregistré le 22 juillet 2016 à l’Opéra Berlioz - Le Corum de Montpellier dans la cadre du Festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon.

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86 pour orchestre, d'après le poème de Stéphane Mallarmé

National Youth Orchestra of the USA

Direction : Valery Gergiev

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré mineur op 30 pour piano et orchestre

1. Allegro ma non tanto

2. Intermezzo

3. Finale : Alla breve

Denis Matsuev (piano)

National Youth Orchestra of the USA

Direction : Valery Gergiev

Anatole Konstantinovich Liadov

Une tabatière à musique en La Majeur op 32 pour piano

Bis n°1

Denis Matsuev (piano)

Edvard Grieg

Peer Gynt (extrait) pour piano

Bis n°2

Denis Matsuev (piano)

Serge Prokofiev

Symphonie n°4 en Ut Majeur op 112 version de 1947

1. Andante – Allegro eroico – Allegretto

2. Andante tranquillo

3. Moderato quasi allegretto

4. Allegro risoluto

National Youth Orchestra of the USA

Direction : Valery Gergiev

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette, suite op 64 (extrait) : Les masques

National Youth Orchestra of the USA

Direction : Valery Gergiev

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette, suite op 64 (extrait) : Montaigus et Capulets

National Youth Orchestra of the USA

Direction : Valery Gergiev

2e concert

Enregistré le 25 juillet 2016 à la Salle Pasteur du Corum de Montpellier dans la cadre du Festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon.

Serge Rachmaninov

Sonate n°1 en ré mineur op 28 pour piano

Alexandre Kantorow (piano)

Sofia Goubaïdoulina

Chaconne pour piano

Alexandre Kantorow (piano)

Igor Stravinsky

L’Oiseau de feu

Transcription pour piano de Guido Agosti, d'après la musique du ballet :

Danse infernale

Berceuse

Final

Guido Agosti (transcripteur)

Alexandre Kantorow (piano)

Niccolo Paganini

Caprice n°24 en la mineur

Bis : arrangement pour piano de Fazil Say

Alexandre Kantorow (piano)