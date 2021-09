Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale Gent au Festival "Chopin et son Europe" et au Festival d'Ambronay

Deux concerts de Philippe Herreweghe et son Collegium Vocale Gent : le premier au Festival international de musique "Chopin et son Europe" le 27 août dernier à Varsovie dans un programme Melli, Gesualdo, Kapsberger et Piccinini, le second au Festival d'Ambronay en 2016 avec trois Cantates de Bach.

Philippe Herreweghe et le Collegium Vocale Gent au Festival "Chopin et son Europe" (2021) et au Festival d'Ambronay (2016), © Michel Garnier