Boris Berezovsky en direct de La Roque d'Anthéron

En direct de l'Auditorium du Parc du Château de Florans à La Roque d'Anthéron, Boris Berezovsky joue les deux premières Sonates de Beethoven et "Venezia e Napoli" des Années de pèlerinage de Liszt.

Présentation : Jean-Baptiste Urbain

Avant-concert

En compagnie de Nicolas Stavy et Jean-Frédéric Neuburger, pianistes

Serge Rachmaninov

Suite pour deux pianos n° 2 en ut majeur op. 17 :

I. Introduction II. Valse III. Romance IV. Tarentelle

Brigitte Engerer et Boris Berezovsky, pianos

Enregistrement France Musique (Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, 1er août 2010)

Serge Prokofiev / transcription Rikuya Terashima

Symphonie n° 1 en ré majeur op. 25 "Classique" :

I. Allegro II. Larghetto III. Gavotta. Non troppo allegro IV. Finale. Molto vivace

Martha Argerich et Nelson Freire, pianos

Enregistrement France Musique (Festival international de piano de La Roque d'Anthéron, 22 juillet 2000)

Gabriel Fauré

Romance sans paroles en la bémol majeur op. 17 n° 1

Nicolas Stavy, piano

BIS Records

Gabriel Fauré

Sonate pour piano : II. Menuet

Nicolas Stavy, piano

BIS Records

Karlheinz Stockhausen

Mantra pour deux pianos, percussions et traitement électronique en temps réel : XV. Coda - Reprise de la formule

Jean-François Heisser et Jean-Frédéric Neuburger, pianos et percussions / Serge Lemouton, traitement électronique

Mirare

Concert

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n° 1 en fa mineur op. 2 n° 1 :

I. Allegro II. Adagio III. Menuetto. Allegretto IV. Prestissimo

Boris Berezovsky, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n° 2 en la majeur op. 2 n° 2 :

I. Allegro vivace II. Largo appassionato III. Scherzo : Allegretto IV. Rondo : Grazioso

Boris Berezovsky, piano

Franz Liszt

Venezia e Napoli (Années de pèlerinage. Supplément à la Deuxième Année, Italie) :

I. Gondoliera II. Canzone III. Tarantella

Boris Berezovsky, piano

Après-concert

En compagnie de Jean-Pierre Serrus, maire de La Roque d'Anthéron

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn : IV. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald

Dietrich Henschel, baryton / Boris Berezovsky, piano

Evil Penguin Records Classics

Felix Mendelssohn

Trio pour piano et cordes n° 2 en ut mineur op. 66 :

I. Allegro energico e con fuoco II. Andante espressivo III. Scherzo. Molto allegro - Quasi presto IV. Finale. Allegro appassionato

Boris Berezovky, piano / Dmitri Makhtin, violon / Alexander Kniazev, violoncelle

WCJ

Boris Berezovsky