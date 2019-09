Rameau, Stravinsky, Bach, Mendelssohn par Vilde Frang, l'O.P. de Radio France et Joshua Weilerstein

Le concert #1

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes galantes, suite (1735)



Igor Stravinsky (1882-1971)

Concerto en ré Majeur - pour violon et orchestre (1931)

1. Toccata

2. Aria I

3. Aria II

4. Capriccio

Vilde Frang, violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Weilerstein direction

Avec la violoniste Vilde Frang et Jean-Marc Bador, délégué général de l'Orchestre philharmonique de Radio France

Edvard Grieg

Sonate n°1 en fa majeur opus 8 : Allegretto quasi andantino - pour violon et piano

Vilde Frang violon

Michail Lifits piano

[EMI 2011]

Philip Glass

Etude n°2 pour piano

Jeremy Denk piano

[NONESUCH 2018]

Le concert #2

Jean Sébastien Bach (1685-1750) / Anton Webern (1883-1945)

Ricercare à 6 voix, L'Offrande musicale BWV 1079 (1747)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Symphonie n°3 en la mineur Opus 56 : « Écossaise » (1829-42)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Weilerstein direction

Le débrief du concert avec Joshua Weilerstein et Rémy Louis

Avec Joshua Weilerstein, le tout jeune Directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Lausanne sera au micro de Benjamin François pour partager sur le concert du soir.

Célèbre signature de la presse musicale classique, fin amateur de concerts du genre compulsif officiant à Diapason depuis de nombreuses années maintenant, Rémy Louis appartient à ce genre – trop rare au demeurant – de figures exaltées, qui gardent la « flamme », cette passion pour l’art musical et ses interprètes.

Rémy a au moins deux penchants reconnus : la musique de Bruckner, et l’autre, qu’il peaufine de jour en jour, pour l’un des plus extraordinaires interprètes du Maître de Saint Florian, Karl Böhm. L’un de ses rêves – à demi secret – serait d’ailleurs d’écrire une biographie du grand chef autrichien, dont il connait la vie, la carrière, les enregistrements, le style sur le bout des doigts.

Rémy est une sorte d’enquêteur. Combien n’est-il pas fier de montrer à ses connaissances, comme un athlète son trophée, les petits carnets compilant autographes de musiciens d’autrefois du passé qu’il trouve au détour de rayons de librairies allemandes ou de sites Internet inconnus de tous. Rémy est sans aucun doute un collectionneur. On n’a jamais eu l’honneur de visiter son antre, mais on l’imagine bien fournie en richesses et archives du passé – et du présent ! Et parce qu’il a un vrai métier dans la vie normale, ses opinions sont équilibrées et sans enjeu personnel ou de coterie. Et il aime dire qu’il a aimé.

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie n°60 en ut majeur HOB I:60 (Le distrait) : 1 Adagio

Orchestre de chambre de Lausanne

Joshua Weilerstein, direction

CLAVES 2017

Hommage à Paul Badura-Skoda, par Philippe Cassard

Johann Sebastian Bach

Partita n°1 en si bémol majeur BWV 825 (extrait)

Paul Badura-Skoda piano

[TRANSART 2011 « Hommage à Dinu Lipatti »]

Gustav Mahler

5 Rückert Lieder : Blicke mir nicht in die Lieder, Ich atmet' einen linden Duft, Um Mitternacht, Liebst du um Schönheit, Ich bin der Welt abhandengekommen

Christian Gerhaher baryton

Gerold Huber piano

|RCA RED Seal 2009]

Le concert de demain

