2° Biennale Pierre Boulez à la Cité de la musique avec l'Ensemble Boulez sous la direction de Daniel Barenboim

Le concert #1

Robert Schumann (1810-1856)

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur opus 44

1 Allegro brillante

2 In modo d’una marcia. Un poco largamente

3 Scherzo. Molto vivace

4 Allegro ma non troppo

Ensemble Boulez : MichaelBarenboim violon - YamenSaadi violon - YuliaDeyneka alto - Sennu Laine violoncelle et Daniel Barenboim piano

Pierre Boulez (1925-2016)

Incises, pour piano (2001)

Michael Wendeberg, piano

Pierre Boulez

Sur Incises, pour trois pianos, trois harpes et trois percussions-claviers

Ensemble Boulez : Denis Kozhukhin, Karim Said et MichaelWendeberg pianos - Aline Khouri, Susanne Kabalan et Stephen Fitzpatrick harpes - Lev Loftus - Pedro TorrejónGonzáles et DominicOelze percussions

Daniel Barenboim direction

Concert donné le 8 septembre 2018 à la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

Le concert #2

Andrea Tarrodi (née en 1981)

Moorlands [Landes] (2018)

Commande d’ECHO, du Festspielhaus de Baden-Baden, de la Philharmonie de Cologne, du Konzerthaus de Dortmund, et de l’Elbphilharmonie de Hambourg

Franz Schubert (1797-1828)

Trio pour piano et cordes n°2 en mi bémol majeur opus 100 D. 929 (1827)

1 Allegro

2 Andante con moto

3 Scherzando

4 Allegro moderato

Trio Amatis : Lea Hausmann, violon - Samuel Shepherd, violoncelle et Mengjie Han, piano

Concert donné le 16 décembre 2018 à l'Amphithéâtre de la Cité de la musique à Paris dans le cadre du Week-end Emergences.

