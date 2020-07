Le Temps retrouvé #11 : Cristian Măcelaru dirige l’Orchestre National de France

Au programme Samuel Barber, Georges Bizet, Richard Wagner, Rudi Stephan...

Premier concert :

En direct et en public de l’Auditorium de Radio France.

Programme :

Samuel Barber : Adagio pour cordes

Georges Bizet / RodionShchedrin : Carmen Suite

L’Adagio pour cordes est l’arrangement, effectué par Barber lui-même, d’un mouvement de son Premier Quatuor à cordes. Créé par Toscanini, il fut repris à de nombreuses reprises au cinéma et n’est pas sans rappeler l’Adagietto de la Cinquième Symphonie de Mahler. Quant à la Carmen Suite, on a compris qu’il s’agissait, sous la forme d’une suite on ne peut plus dynamique, d’un arrangement des airs les plus célèbres de l’opéra de Bizet par le compositeur russe Rodion Shchedrin.

Orchestre National de France

Direction : Cristian Măcelaru

Second concert :

Concert enregistré le 16 juillet 2014 dans la cadre du Festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon

Programme :

Richard Wagner : Parsifal WWV 111 (extrait) : Prélude (Acte I Sc 1) pour orchestre

Orchestre National de France

Direction : Alain Altinoglu

Rudi Stephan : Liebeszauber Ballade pour baryton et orchestre

Adam Plachetka : Baryton-basse (voix)

Orchestre National de France

Direction : Alain Altinoglu

Franz Schubert, Max Reger : Lieder Transcription pour baryton et orchestre

Gruppe aus dem Tartarus D 583 (Friedrich von Schiller)

Prometheus D 674 (Johann Wolfgang von Goethe)

Erlkönig D 328 (Johann Wolfgang von Goethe)

Adam Plachetka : Baryton-basse (voix)

Orchestre National de France

Direction : Alain Altinoglu

Johannes Brahms : Symphonie n°4 en mi mineur op 981. Allegro non troppo

2. Andante moderato

3. Allegro giocoso

4. Allegro energico e appassionnato

Orchestre National de France

Direction : Alain Altinoglu

Le Temps retrouvé, est une série de neufs concerts donnés par les formations symphoniques de Radio France en direct depuis l’Auditorium pour France Musique et ARTE Concert, et de dix rendez-vous de musique de chambre du 6 juin au 23 juillet.

Les cinq derniers concerts accueillent le public, vous pouvez réserver vos places sur le site Maisondelaradio.fr !