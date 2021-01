Le 24e Concerto pour piano de Mozart par David Fray, l'Orchestre National de France et Tomáš Netopil

" Tomáš Netopil a étudié le violon et la direction dans sa République tchèque natale, ainsi qu’au Royal College of Music de Stockholm, sous la direction du professeur Jorma Panula.

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Concerto pour piano et orchestre n°24

♫ BIS : Johann Sebastian Bach :Aria, Variations Goldberg BWV 988

♫Josef Suk(1874-1935) :Pohádka - Conte de fées

David Fray, piano

Sarah Nemtanu, violon solo

Orchestre National de France, direction Tomáš Netopil

La sonorité du piano est plus nettement délimitée par rapport à l’orchestre. Là, le pianiste devra trouver ses critères d’exécution surtout dans la voix humaine et dans l’instrument soliste de l’orchestre.

Du chanteur mozartien, il apprendra non seulement à chanter, mais aussi à "déclamer" avec articulation claire et juste, à caractériser, à agir et à réagir;

le violoniste lui suggérera de penser le son en coups d’archet tirés ou poussés ; le flûtiste et le hautboïste lui montreront comment articuler en détails les traits rapides.Alfred Brendel