Le concert du Nouvel An à la Philharmonie de Berlin avec Lahav Shani et Janine Jansen

Pour leurs adieux à 2021, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et le chef d'orchestre Lahav Shani nous proposent la musique de scène d'Erich Wolfgang Korngold, celle de Richard Strauss, de Maurice Ravel et le premier concerto pour violon de Max Bruch.

Concert donné le 31 janvier 2021 à 16h30 à la Philharmonie de Berlin

Programme du concert

Erich Wolfgang Korngold

Much ado about nothing (Beaucoup de bruit pour rien), Suite op. 11

Max Bruch

Concerto pour violon et orchestre n°1 en sol mineur op. 26

1. Vorspiel - Allegro moderato

2. Adagio

3. Finale - Allegro energico

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Richard Strauss

Schlagobers (Crème fouettée) op. 70, Suite pour orchestre

1. In der Konditorküche (Dans la confiserie), marche

2. Schlagoberswalzer (Valse de la crème fouettée)

3. Finale - Allgemeiner Tanz

Fritz Kreisler

Alt-Wiener Tanzweisen

2 : Liebesleid (Chagrin d'amour)

Maurice Ravel

La Valse, poème chorégraphique pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Berlin

Lahav Shani (dir.)

Janine Jansen (violon)