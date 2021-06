Soirée Spéciale Musiques en Fête 2021 - En direct du Théâtre Antique d'Orange par Judith Chaine & Cyril Féraud

Cette édition 2021 de Musiques en fête aura une résonance et une symbolique toutes particulières, nous célébrerons ses 10 ans ! 10 années durant lesquelles artistes de renom et jeunes talents se sont croisés sur la scène du Théâtre Antique d'Orange. 10 ans de partage et de fête !

Judith Chaine & Cyril Féraud, présentent : Musiques en fête aux Chorégies d'Orange 2021 , © Radio France / Radio France / France 3