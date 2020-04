Pascal Dusapin par Nicolas Hodges et Anssi Karttunen. Récital du pianiste Wilhem Latchoumia

Deux concerts ce soir : le pianiste Nicolas Hodges et le violoncelliste Anssi Karttunen dans des pièces de Pascal Dusapin. Le pianiste Wilhem Latchoumia qui entremêle des pièces de Jean-Philippe Rameau et de compositeurs d'aujourd'hui, Pesson, Mantovani, Connesson, Pécou, Campo, Escaich, Maratka.

Premier Concert

concert enregistré à l’Auditorium du Louvre le 10 janvier 2020,

autour de la musique de Pascal Dusapin, avec le pianiste anglais Nicolas Hodges et le violoncelliste finlandais Anssi Karttunen, et en lien avec l’exposition Pierre Soulages au Louvre, le peintre et le compositeur se sont rencontrés par l’intermédiaire du linguiste et historien d’art Pierre Encrevé (décédé en 2019), Pascal Dusapin a écrit une pièce pour piano spécifiquement pour ce concert.

Le concert s’ouvre sur Did it again, une pièce pour piano composée pour le concours de l’ARD à Munich en 2017, la première d'une nouvelle série intitulée « Piano Works ».

Suivent trois courtes pièces pour violoncelle seul : Iota, suivi de50 notes en 3 variations, composée pour le cinquantième anniversaire d’Anssi Karttunen et enfin For Magnus, une pièce de Pascal Dusapin dédiée au compositeur, Magnus Lindberg.

Puis Invece, créée par Sonia Wieder-Atherton en 1992, au festival des Arcs, le titre italien signifie : au lieu de, à la place de, ou au contraire de, et le compositeur explique qu’il s’agit de faire avec des choses qu’il n’utilise jamais d’habitude, donc au contraire de…

En création mondiale, la troisième des Piano Works, intitulée Black Letters, un hommage à la peinture de Pierre Soulages.

Enfin Slackline que les 2 interprètes ont eux-mêmes créée en 2016 au Teatro Colon de Buenos Aires, en Argentine. Le titre fait référence à cette nouvelle pratique sportive qui consiste à marcher en équilibre sur une sangle, et à réaliser des figures, on retrouve cet esprit quelque peu funambule dans cette partition de Pascal Dusapin.

Programme:

Pascal Dusapin (né en 1955) : Piano Works – 1. Did it again (2016)

Nicolas Hodges, piano

Pascal Dusapin (né en 1955) : Iota (1996)

Anssi Karttunen, violoncelle

Pascal Dusapin (né en 1955) : 50 notes en 3 variations (2010)

Anssi Karttunen, violoncelle

Pascal Dusapin (né en 1955) : For Magnus, pour violoncelle (2018)

Anssi Karttunen, violoncelle

Pascal Dusapin (né en 1955) : Piano Works – 2. Next piece (2016)

Nicolas Hodges, piano

Création mondiale

Pascal Dusapin (né en 1955) : Invece (1991)

Anssi Karttunen, violoncelle

Pascal Dusapin (né en 1955) : Piano Works – 3. Black Letters (création mondiale, commande du musée du Louvre et du Concours international de piano d’Orléans) (2019)

Nicolas Hodges, piano

Pascal Dusapin (né en 1955) : Slackline (2015)

Nicolas Hodges, piano

Anssi Karttunen, violoncelle

Pour France Musique : Prise de son : Hervé Dubreuil et Julien Bourdais

Réalisation : chargé de réalisation Philippe Petit

Second concert

Enregistré le 16 novembre 2019 au Studio de la philharmonie de Paris

dans le cadre d’un week-end intitulé " Versailles rêvé ", où se produisaient les pianistes Cédric Tiberghien, Vanessa Wagner, Momo Kodama, Alexandre Tharaud, et Wilhem Latchoumia que nous entendons ce soir.

Wilhem Latchoumia fait dialoguer des compositeurs d’aujourd’hui avec un compositeur du passé, Jean-Philippe Rameau. Il reprend pour partie des pièces écrites pour Alexandre Tharaud. Certaines pièces avaient été créées lors du festival " Octobre en Normandie " en 2001. Les compositeurs devaient écrire des pièces en regard avec les différentes danses et pièces de caractère de la Suite en la, que l’on trouve dans les Nouvelles suites de pièces declavecin de Jean-Philippe Rameau. Certaines de ces pièces avaient fait l’objet d’une commande de l’association Musique nouvelle en liberté.

Programme

Gérard Pesson (né en 1958) : Ambre nous resterons

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extrait) – Allemande (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Bruno Mantovani (né en 1974) : Italienne (2001)

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extrait) – Courante (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Guillaume Connesson (né en 1970) : Initial Dances (extrait) – R. dance (2001) (extrait des Trois pièces pour piano)

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extrait) – Sarabande (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Thierry Pécou (né en 1965) : Après Rameau, une sarabande ? (2001), pour piano

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extrait) – Les Trois mains (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Régis Campo (né en 1968) : Mains d’enfants et fanfarinette (2001) pour piano

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extraits) – Fanfarinette, La Triomphante(1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Krystof Maratka (né en 1972) : La T-Riomphante (2001) pour piano, Collage d’après un mouvement de la Suite en la de Jean-Philippe Rameau

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la – Gavotte et six doubles (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Thierry Escaich (né en 1965) : Jeux de doubles, pour piano, d’après la Gavotte et six doubles de Rameau (2001)

Wilhem Latchoumia, piano

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) : Suite en la (extrait) – Gavotte (1728)

Wilhem Latchoumia, piano

Bis :

Heitor Villa-Lobos (1887-1958) : A prole do bebê, Suite n° 1 W 140 – O polichinelo (1918)

Wilhem Latchoumia, piano

Pour France Musique Prise de son : Ivan Charbit, Phuong-Mai Tran et Matthieu Leroy

Réalisation : Max James

Actualité du disque

Regnum vegetabile, de Mauro Lanza et Andrea Valle, par le MDI Ensemble. Extrait du disque qui reprend l’ensemble du cycle Systema naturae, avec les différents règnes, animal, végétal, lapidaire et fossile.

Une nouveauté du label Stradivarius.

Mauro Lanza (né en 1975) / Andrea Valle (né en 1974) : Regnum vegetabile

MDI Ensemble

Enr. 2019

Stradivarius STR37138