Mikko Franck dirige Maroussia Gentet et l'Orchestre Philharmonique de Radio France

En direct de l’Auditorium de Radio France

Ce soir, pas de Milhaud ni d’Honegger, mais les quatre autres membres du " Groupe des Six ", autrement dit Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Louis Durey et Georges Auric. A l’origine de ce groupe, on trouve un petit cénacle de jeunes musiciens qui gravitent autour de la personnalité d’Erik Satie, qui fait scandale avec la création de Parade en mai 1917. Quelques jours plus tard, le 6 juin de cette même année, Louis Durey, Georges Auric et Arthur Honegger donnent leur premier concert en commun, ils sont rejoints un peu plus tard par Tailleferre et Poulenc. Et encore un an plus tard, Milhaud qui est de retour du Brésil rejoint à son tour le groupe pour un premier concert à six le 5 avril 1919. Et c’est dans un article de Comoedia, en janvier 1920, que le musicographe Henri Collet invente l’expression « Groupe des Six », par analogie au Groupe des Cinq russe. En dehors de quelques affinités électives entre certains membres, et une communauté de génération, ces compositeurs ne partagent pas forcément beaucoup de traits communs dans leur écriture ou dans leurs préoccupations esthétiques. Ce soir on voyage dans cet univers pluriel.

Concert (1ère partie)

Germaine Tailleferre :Trio avec piano 1. Allegro animato - 2. Allegro vivace - 3. Moderato - 4. Très animé

Catherine Cournot, piano

Hélène Collerette, violon

Nadine Pierre, violoncelle

Francis Poulenc :Concerto pour piano et orchestre en do dièse mineur, FP146 1. Allegretto commodo - 2. Andante con moto - 3. Presto giocoso (rondeau à la française)

Maroussia Gentet, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, violon solo

Mikko Franck, direction

Louis Durey :Nocturne op. 40 et Romance sans parole op. 21

Maroussia Gentet, piano

Entracte

Entretien avecMaroussia Gentet

Concert (2ème partie)

Francis Poulenc :Sonate pour hautbois et piano FP 185

1. Elégie, 2. Scherzo, 3. Déploratio

Olivier Doise, hautbois

Catherine Cournot, piano

Georges Auric :Phèdre, suite symphonique

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hélène Collerette, violon solo

Mikko Franck, direction

Après-concert

Entretien avec Olivier Doise

Francis Poulenc (1899-1963) : Sextuor pour piano, flûte, hautbois, clarinette, basson et cor – 1. Allegro vivace, 2. Divertissement : Andantino, 3. Finale : Prestissimo Alexandre Tharaud, piano

Philippe Bernold, flûte

Olivier Doise, hautbois

Ronald Van Spaendonck, clarinette

Laurent Lefèvre, basson

Hervé Joulain, cor

Enr. 1995-1997

Naxos 8.553611F