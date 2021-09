Mantra de Stockhausen par les pianistes Jean-François Heisser et Jean-Frédéric Neuburger au Festival Messiaen

Jean-François Heisser et son ancien élève Jean-Frédéric Neuburger interprètent Mantra de Karlheinz Stockhausen. Concert enregistré le 30 juillet dernier au Festival Messiaen au pays de la Meije.

Concert donné le 30 juillet 2021 en l'Eglise de La Grave dans le cadre du Festival Messiaen au pays de la Meije.

"Jean-François Heisser et son ancien élève Jean-Frédéric Neuburger s’emparent de Mantra de Stockhausen, œuvre fascinante par ses proportions et sa construction élaborée à partir d’une seule formule musicale développée à grande échelle. C’est l’une des premières œuvres basées sur la transformation des sons « en temps réel » et dans laquelle les possibilités sonores des deux pianos sont démultipliées par les petites percussions et l’électronique." Source : Festival Messiaen

Concert :

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) - Mantra

Jean-François Heisser, piano

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Serge Lemouton, ordinateur

Après-concert :

Michael Jarrell (né en 1958) - Émergences-Résurgences, concerto pour alto et orchestre

Tabea Zimmermann, alto

Orchestre National des Pays de la Loire - Pascal Rophé, direction

Enr. 2019 (Angers) / Bis Records BIS-2482 (pl. 1 à 4)

Giorgia Spiropoulos (née en 1965) - Les Bacchantes

Médéric Collignon, voix, improvisation

Thomas Goepfer, réalisation informatique musicale Ircam

Enr. 2017 (Paris, Ircam) / Éole Records éOr-019 (pl. 1)

Philippe Hersant (né en 1948) - Regenlied

Ensemble des Equilibres

Agnès Pyka, violon

Laurent Wagschal, piano

Enr. 2020 / Klarthe Records K118 (pl. 1)

