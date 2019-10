Soirée à la Cour de Frédéric II par Philippe Grisvard, puis Jean-Luc Ho et Le Petit Trianon

Concert donné le 21 septembre 2019 au Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Royaumont dans le cadre du Festival de Royaumont, à l'occasion de la "Nuit Jean-Sébastien Bach à la Cour de Frédéric II de Prusse"

Ce soir, non seulement nous redécouvrirons l’univers musical de ce qu’on appelle « L’Ecole de Berlin » (ces compositeurs réunis à la cour de Frédéric II de Prusse, tous plus ou moins descendants naturels ou musicaux de Jean-Sébastien Bach comme Wilhelm-Friedmann et Carl Philipp Emanuel Bach, Christoph Nichelmann, Marpurg, Kirnberger ou encore Fasch) mais en plus, nous entendrons un superbe instrument de l’époque : une copie d’un Gottfried Silbermann de 1749 mis à disposition par l’association « La Nouvelle Athènes - Centre des pianos romantiques », créée en 2017 par Sylvie Brély, la Directrice du programme Claviers de la Fondation Royaumont. C’est une association qui rassemble pianistes, clavecinistes, collectionneurs, restaurateurs d’instruments, musicologues et mélomanes et qui a pour vocation de « créer une scène romantique à Paris » autour d’une collection de pianos 1750-1850.

Au fil de ses deux concerts (qui ne font qu’un en réalité), nous profiterons du talent de deux claviéristes hors-pair que sont Philippe Grisvard et Jean-Luc Ho. Ho, lui, avec l’ensemble Le Petit Trianon jouera un des monuments de l’écriture contrapuntique : L’Offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Nous sommes en mai 1747. Bach décide de rendre visite à son fils Carl Philipp Emanuel à la cour de Frédéric II de Prusse à Potsdam. Il y rencontre le Roi-musicien qui lui propose d’essayer ses nombreux claviers Silbermann. Bach, en vieux maître de musique, demande au Roi de lui suggérer un thème à la flûte, sur lequel il se propose d’improviser une série de contrepoints (des pièces à plusieurs voix entremêlées selon des règles extrêmement strictes comme la fugue, le canon ou le ricercar). De retour chez lui, il reprend ses improvisations, en rajoute de nouvelles et compose ce recueil de canons, de fugues et de ricercar auxquels s’ajoute une sonate en trio. Et comme un jeu de mot symbolique adressé à sa Majesté, il indique en haut de la partition : RICERCAR : « Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta » (À la Demande du Roi, le Chant et le Reste Résolus selon l'Art Canonique). La maîtrise de Bach y est absolument splendide, et sous le jeu quasi mathématique et formel, la musique est là, irradiante de perfection.

Programme du premier concert : les claviéristes de la cour

Johann Philipp Kirnberger :Prélude en fa majeur

Carl Philipp Emanuel Bach :Fuga - Allegro H.100 en fa majeur

Georg Anton Benda :Andante en do Majeur

Carl Friedrich Christian Fasch :La Hagenmeister en sol majeur, Allegro

Carl Friedrich Christian Fasch : L’Antoine en sol majeur, Rondeau larghetto

Carl Friedrich Christian Fasch : La Jeannette en sol majeur, Allegro

Friedrich Wilhelm Marpurg :Fuga a 4 voci en sol majeur

Christoph Nichelmann :Presto en mi mineur

Carl Philipp Emanuel Bach :La Gleim Wq 117 n°19 H 89

Carl Friedrich Christian Fasch :La Cecchina en mi majeur

Johann Abraham Peter Schulz :Prélude en la mineur

Johann Philipp Kirnberger :Fuga II en la mineur

Christoph Nichelmann :Fantaisie en mi bémol majeur

Wilhelm Friedemann Bach :Fuga V Fk.31/5 en mi bémol Majeur

Philippe Grisvard, pianoforte Silbermann, copie Kerstin Schwarz

Programme du deuxième concert : L’Offrande Musicale

Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate en ré Wq 145

Jean Sébastien Bach :L'Offrande musicale BWV 1079

Jean-Luc Ho, clavecin

Ensemble Le Petit Trianon : Olivier Riehl, traverso - Amandine Solano, violon - Cyril Poulet, violoncelle - Sarah van Oudenhove, viole de gambe

