À Tours, Joël Suhubiette et l'Ensemble Jacques Moderne jouent un programme Heinrich Schütz

Concert "Heinrich Schütz : L’Orphée de Dresde" donné le 18 octobre 2019 en l'Eglise Notre-Dame la Riche à Tours dans le cadre du festival Concerts d'automne de Tours.

Figure essentielle du baroque naissant en Allemagne Schütz était considéré comme l’un des plus prestigieux prédécesseurs de Jean-Sébastien Bach. Un compositeur qui était attaché à la ville de Dresde dont il a été le grand maître de chapelle à partir de 1615 et jusqu’à sa mort en 1672, même s’il a beaucoup circulé partout en Allemagne et même au Danemark.

Sa musique, quant à elle, est très marquée par l’influence italienne, puisqu’il s’était formé à Venise, entre autres, auprès de Giovanni Gabrielli.

C’est donc une véritable synthèse entre tradition luthérienne allemande et influence italienne que propose celui qu’on appelait Sagittarius.

Joël Suhubiette nous propose quelques-unes des plus belles pages sacrées de Schütz, puisées dans ses Kleine geistliche Konzerte (petits concerts sacrés) avec des duos et des trios vocaux traités dans le style concertant avec basse continue, et des pages tirées de sa Geistliche chormusik (musique spirituelle pour chœurs) où l’on retrouvera tout l’éclat de l’écriture polyphonique héritée de la Renaissance italienne.

Programme du concert

Heinrich Schütz

GeistlicheChormusik opus 11, SWV 369-397 :

9 Kleine geistliche Konzerte I opus 8, SWV 282-305

11 Geistliche Chormusik opus 11, SWV 369-397

13 Kleine geistliche Konzerte II opus 9, SWV 306-337

10 Geistliche Chormusik opus 11, SWV 369-397

KleinegeistlicheKonzerte I opus 8, SWV 282-305

14 O hilf, Christe Gottes Sohn, SWV 295

16 O Herr hilf, SWV 297

7 Ihr Heiligen lobsinget dem Herren, SWV 288

8 Erhöre mich, wenn ich rufe, SWV 289

GeistlicheChormusik opus 11, SWV 369-397 :

15 Ich bin eine rufende Stimme, SWV 383

18 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, SWV 386

KleinegeistlicheKonzerte II opus 9, SWV 306-337 :

16 Herr, wenn ich nur dich habe, SWV 321

22 Allein Gott in der Höh, SWV 327

24 Ist Gott für uns, SWV 329

29 Was betrübst du dich, meine Seele, SWV 335

GeistlicheChormusik opus 11, SWV 369-397

20 Das ist je gewißlich wahr, SWV 388

22 Unser Wandel ist im Himmel, SWV 390

23 Selig sind die Toten, SWV 391

Ensemble Jacques Moderne

Direction : Joël Suhubiette

Chose intéressante, Schütz traversa toute la Guerre de Trente Ans, et il en souffrit comme musicien, car il peinait à trouver les effectifs adéquats pour sa musique, ce qui expliquerait qu’il ce soit mis à écrire des petits concerts à peu de voix et d’instruments, comme il le signale lui-même dans la préface de ses Kleine geistliche Konzerte : « Les concertos sont une mesure temporaire que j’ai prise pour que le talent que Dieu m’a accordé… ne soit pas totalement inactif, mais plutôt crée et produise quelque chose même petit ». Petit, c’est Schütz qui le dit, car sa musique est somptueuse : tous les effets du premier baroque sont là : dissonances, changements brutaux de tonalité, chromatismes… tout ce qui musicalement renforce l’expression du texte, exactement comme chez Monteverdi !