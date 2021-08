Vladimir Jurowski fait ses adieux à l'Orchestre Philharmonique de Londres

Vladimir Jurowski dirige l'Orchestre Philharmonique de Londres dans ce concert enregistré le 12 août 2021 au Festival des Proms, avec Steven Isserlis au violoncelle. Au programme : Stravinsky, Walton, Bach et Hindemith.

Concert donné le 12 août 2021 au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre du Festival des Proms. Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision.

Le concert

Igor Stravinsky (1882-1971) - Jeu de cartes

William Walton (1902-1983) - Cello Concerto

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 14 Canons on the Ground from the Goldberg Variations, BWV 1087

Paul Hindemith (1895-1963) - Symphony 'Mathis der Maler'

Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Vladimir Jurowski / Steven Isserlis violoncelle

L'après-concert

