Concert inédit : 3e Symphonie de Mahler avec la mezzo Bernarda Fink et l’Orchestre symphonique de Bamberg

Une symphonie hors norme cette 3° de Mahler ! Plus d'une heure et demie de musique et un effectif impressionnant avec l'Orchestre symphonique de Bamberg, le chef Jakub Hrůša, mais aussi le Chœur de femmes et d’enfants de l'orchestre de Paris et une voix soliste fantastique : celle de Bernarda Fink.

Bernarda Fink, © Shirley Suarez