Thomas Søndergård dirige l'Orchestre National de France et Momo Kodama dans Messiaen, Campo, Szymanowski

Le chef danois Thomas Søndergård dirige l'Orchestre National de France dans "The Wonder of Life" Création mondiale de Régis Campo, commande de la Maison de la Musique Contemporaine, dans le cadre du Grand Prix Lycéen des compositeurs. Et Momo Kodama dans "Oiseaux exotiques" de Messiaen !

25 mars 2021, Auditorium Radio France : Thomas Søndergård dirige l'Orchestre National de France, © Radio France / Christophe Abramowitz / RF