L'Orchestre National de France, Cristian Mācelaru & Nicolas Altstaedt dans Schumann et Chausson

L’Orchestre National nous fait entendre ici un triptyque symphonique peu connu de Schumann, comme une symphonie en miniature, et le déchirant Concerto pour violoncelle du même Schumann que jouera Nicolas Altstaedt. La Symphonie de Chausson achèvera en beauté ce programme tout en intimité.

"Élève de Boris Pergamenchikov,Nicolas Altstaedtfut l'un des derniers à bénéficier de son enseignement. Il joue un violoncelle de Nicolas Lupot, (Paris 1821) prêté par la Fondation Deutsche Stiftung Musikleben."

Concert sans public,Théâtre des Champs-Elysées, Paris.À écouter sur France Musique à 20h

♫Le programme du concert

#1 Première partie

♪ Robert Schumann (1810-1856) : Ouverture, Scherzo & Finale en mi majeur, pour orchestre Op. 52

♪ Robert Schumann (1810-1856) : Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur Op. 129



♫L'entracte

Enregistré en novembre 2014 à Londres, Hampstead Garden Church...

♪ Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788 :Allegro assai, Concerto n°3 en la majeur.Nicolas Altstaedt (violoncelle), Ensemble Arcangelo, direction Jonathan Cohen – De l'album "Altstaedt - CPE Bach : Concertos pour violoncelle (2016)"

– Label Hyperion Records CDA68112

♪ Nadia Boulanger (1887-1979) : Trois Pièces pour violoncelle et piano - I. Modéré. II. Sans Vitesse Et À L'Aise III. Vite Et Nerveusement Rythmé.José Gallardo (piano), Nicolas Altstaedt (violoncelle)

– Label Naxos 8.572105 (2010)

#2e partie

♪ Ernest Chausson (1855-1899) : Symphonie en si bémol majeur Op. 20

Nicolas Altstaedt violoncelle. Orchestre National de France, direction Cristian Măcelaru



♫L'après-concert

"Une nouvelle symphonie concertante de Haydn avec toutes les qualités de la musique ; profonde, légère, émouvante, originale. L’interprétation était à l’unisson des mérites de la composition. Salomon s’est particulièrement appliqué à cette occasion, rendant justice à la musique de son ami Haydn"Morning Herald, 9 mars 1792

♪ Joseph Haydn (1732-1809) : Symphonie concertante pour violon, violoncelle, hautbois, basson et orchestre en si bémol majeur Hob I/105.Ilya Gringolts (violon), Nicolas Altstaedt (violoncelle), Alfredo Bernardini (hautbois), Peter Whelan (basson), Ensemble Arcangelo, direction Jonathan Cohen

– Label Hyperion Records CDA68090 (2015)



♪ Johann Sebastian Bach (1685-1750) :Sonate n°3 en sol mineur BWV 1029 - I. Vivace. II. Vivace. III. Adagio. IV. Allegro.Nicolas Altstaedt (violoncelle), Jonathan Cohen (clavecin)

– Label Genuin GEN 87084



Un voyage dans quatre villesde l'Anatolie : Sivas, Hopa, Ankara,Bodrum, lié à des souvenirs et évènements de Fazıl Say, thème musical de la Sonate...

♪ Fazil Say (1970-) :Four Cities, Sonate pour violoncelle et piano - I. Sivas. II. Hopa. III. Ankara. IV. Bodrum.Fazil Say (piano) Nicolas Altstaedt (violoncelle)

– Label Warner Classics 0190295867249