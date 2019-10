Les Proms avec Sheku Kanneh-Mason et l’Orchestre Symphonique de Birmingham et Mirga Gražinytė-Tyla

Le concert #1

Dorothy Howell (1898-1982)

Lamia, poème symphonique (1918)

Orchestre Symphonique de Birmingham sous la direction de Mirga Gražinytė-Tyla

Edward Elgar (1857-1934)

Concerto pour violoncelle en mi mineur opus 85 (1919)

1 Adagio - Moderato

2 Allegro molto

3 Adagio

4 Allegro ma non troppo

Sheku Kanneh-Mason, violoncelle

OrchestreSymphonique de Birmingham sous la direction de Mirga Gražinytė-Tyla

Bis

Mieczysław Weinberg (1919-1966)

Extrait des 24 préludes opus 100 : Prélude n°18 : Sarabande (1968)

Sheku Kanneh-Mason, violoncelle

Le concert #2

Oliver Knussen (1952)

The Way to Castle Yonder (1988-90)

Pot-pourri pour orchestre d'après "Higglety Pigglety Pop !"

Orchestre Symphonique de Birmingham sous la direction de Mirga Grazinyte-Tyla

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996)

Symphonie n°3 en si mineur opus 45 (1949)

1 Allegro

2 Allegro giocoso

3 Adagio

4 Allegro vivace

Orchestre Symphonique de Birmingham sous la direction de Mirga Gražinytė-Tyla

Concert donné le 22 août 2019 au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre du Festival des Proms.

Après-concert

Henry Purcell

My heart is inditing of a good matter Z. 30 à 8 voix pour ensemble vocal, cordes et basse-continue

[Signum 2014]

Henry Purcell

The Libertine or the Libertine destroyed Z. 600 : Nymphs and shepherds

John Jenkins

Allemande, Courante, Fantasie et Suite en ré majeur - pour 2 violons, 2 violes de gambe et basse-continue

Thomas Campion

Come away, pour soprano et ensemble instrumental

Henry Purcell

Sonate en trio n°6 en ut majeur

Thomas Campion

Her rosie cheeks, pour soprano et ensemble instrumental

Shannon Mercer soprano

Ensemble Masques

Olivier Fortin, direction

[Analekta 2008]

Henry Purcell

Te Deum and jubilate en ré majeur Z. 232 pour chœur et orchestre

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

[Harmonia Mundi 1993]

Le concert de demain

