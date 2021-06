2e édition de La Musikfest Parisienne : Un certain Johannes Brahms... Concert #1

Imaginé par Liya Petrova, l’édition 2021 de la Musikfest Parisienne nous offre une immersion dans le répertoire chambriste de... Aimez-vous Brahms ? Ce concert vous invite à un parcours passionnant dans l'œuvre de Brahms, en quatuor, en duo puis en quintette, histoire de varier les plaisirs !

2020, aller au concert est impossible. Il devient alors essentiel de trouver des solutions pour permettre aux artistes d’exercer leur métier, préserver leur contact avec le public. Liya Petrova décide de rassembler des solistes et chambristes de la jeune génération dans ce lieu à l’acoustique idéale, La Salle Cortot.

Concert enregistré mardi 25 mai 2021,Salle Cortot, Paris 17e- dans le cadre de la2e édition de La Musikfest Parisienne

♫ Concert

♪ Johannes Brahms (1833-1897) : Quatuor pour piano et cordes n° 3 en ut mineur op. 60 (1875) (1. Allegro non troppo - 2. Scherzo - 3. Andante - 4. Finale)

♪ Johannes Brahms : Quintette à cordes n° 2 en sol majeur op. 111 pour 2 violons, 2 altos et violoncelle (1. Allegro non troppo ma con brio, 2. Adagio, 3. Un poco allegretto, 4. Vivace ma non troppo presto, 1890)

♪ Johannes Brahms :Quintette avec piano en fa mineur op. 34 (1862-1864)

Pierre Fouchenneret, violon

Lise Berthaud, alto

Yan Levionnois, violoncelle

Eric Le Sage, piano

Liya Petrova, violon

Adam Laloum, piano

David Petrlik, violon

Léa Hennino, alto

Bruno Philippe, violoncelle

♫ L'Après concert

♪ Hector Berlioz (1803-1869) :Harold en Italie op. 16Lise Berthaud, alto, Orchestre National de Lyon, direction Leonard Slatkin

Label Naxos 8.573297 (2014)