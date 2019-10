Le Poème Harmonique et l'Ensemble Pino de Vittorio au Festival de Musique Baroque du Jura

Le concert #1

Romances et complaintes de la France d’autrefois

* J’ai vu le loup, le renard chanter (XVe siècle, parodie du Dies Irae liturgique, pays de Beaune)

* Le roi Renaud (début du XVIIe siècle, populaire en Bretagne)

* La Pernette (copiée dans le manuscrit de Bayeux entre 1490 et 1500)

* Tambourin (La belle vielleuse, Paris)

* Complainte de Mandrin (version de tradition orale à partir du XIXe siècle)

* La Louison (XVIIIe siècle)

* Le cordon noir (Traditionnel XIXe siècle)

* Réveillez-vous belle endormie (édité par Ballard, Clef des chansonniers)

* Aux marches du Palais (Chansonniers & livrets de colportage à partir du XVIIIe siècle)

* Au trente et un du mois d’août (Complainte des marins français, milieu XVIIIe siècle)

* Le roi a fait batre tambour (air de cour, version recueillie au milieu du XVIIe siècle)

* La moliera qu’a nauescus (chanson recueillie par Arnaudin fin XIXe siècle)

* Yan petit qui danse

* La Louison (XVIIIe siècle)

Le Poème Harmonique

Claire Lefilliatre, soprano

Serge Goubioud, ténor

Geoffroy Buffière, baryton-basse

Pierre Hamon, flûte et cornemuse

Christophe Tellart, cornemuse et vielle à roue

Lucas Peres, basse de viole

Joël Grare, percussions

Vincent Dumestre, guitare morisca (citole), théorbe et direction

Enregistré le 08 juin 2019 à l’Abbatiale de Baume-les-Messieurs

à réécouter événement Les 20 ans du Poème Harmonique jeudi 3 octobre 2019 sur France Musique

Le concert #2

, © Thomas Bernollin

Chants et musiques traditionnelles de Pouilles

* Lu picuraru

* Tarantella di Sannicandro

* Alla Carpinese

* Pizzicataranta

* Cori miu

* Sona a battenti

* Fronni d'alia

* Tarantella a Maria di Nardo'

* Sojeciardine

* Stornelli tu bella

* Na via di rose

* La bonasera

* Tarantello di San Michele

* Putadori (canto dei carrettieri)

* Tarantellodelgargano

Ensemble Pino de Vittorio

Pino De Vittorio, voix et guitare battente

Marcello Vitale, guitare classique et guitare battente

Gabriele Miracle, percussions

Enregistré le 07 juin 2019 à l’Abbatiale de Baume-les-Messieurs

Programmation musicale

, © Thomas Bernollin

Giovanni Battista Fasolo

Serenata in lingua lombarda che fa Madonna Gola, à Messir Carnevale

Bruno Bonhoure et Serge Goubioud, ténors

Le Poème Harmonique Vincent Dumestre direction

[Alpha 2002 "Il Fasolo ?"]

Pierre Guédron

Si tu veux apprendre les pas à danser

Claire Lefilliatre, soprano, Serge Goubioud, ténor et Marco Horvath, basse

Le Poème Harmonique Vincent Dumestre direction

[Alpha 2019 "Airs de cour"]

Le concert de demain

Trois du groupe des Six : Honneger, Milhaud et Poulenc par l'OP de Radio France dirigé par Mikko Franck