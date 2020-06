Joyce DiDonato avec le National Youth Orchestra of the USA dirigé par Antonio Pappano à Hambourg

Enregistré à la Philharmonie de l'Elbe, à Hambourg, un programme qui réunit une star du chant et une star de la direction d'orchestre dans des oeuvres de Tyson J. Davis, Hector Berlioz (Les Nuits d'Eté) et Richard Strauss (Une Symphonie alpestre).

Programme du concert

Concert enregistré le 14 août 2019 à la Elbphilharmonie Großer Saal

Tyson J. Davis (né en 2000) : Delicate Tension for Orchestra (2019)

National Youth Orchestra of the USA dirigé par Antonio Pappano

Hector Berlioz, musique (1803–1869)

Théophile Gautier, texte Les Nuits d'été (1834-40)

1. Villanelle

2. Le spectre de la rose

3. Sur les lagunes: Lamento

4. Absence

5. Au cimetière: Clair de lune

6. L'île inconnue

Joyce Di Donato, mezzo-soprano

National Youth Orchestra of the USA dirigé par Antonio Pappano

Richard Strauss (1864–1949) : Eine Alpensinfonie opus 64 ("Une symphonie alpestre") (1911-15)

1. Nacht

2. Sonnenaufgang

3. Der Anstieg

4. Eintritt in den Wald

5. Wanderung neben dem Bache

6. Am Wasserfall

7. Eine Erscheinung

8. Auf blumige Wiesen

9. Auf der Alm

10. Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen

11. Auf dem Gletscher

12. Gefahrvolle Augenblicke

13. Auf dem Gipfel

14. Vision

15. Nebel steigen auf

16. Die Sonne verdüstert sich allmählich

17. Elegie

18. Stille vor dem Sturm

19. Gewitter und Sturm, Abstieg

20. Sonnenuntergang

21. Ausklang

22. Nacht

National Youth Orchestra of the USA dirigé par Antonio Pappano

BIS 1 : Edward Elgar (1857 - 1934) : Nimrod n°9, extrait des Variations Enigma opus 36 (1898-99)

BIS 2 : Gioacchino Rossini (1792 - 1868) : Ouverture de Guillaume Tell (1829)

National Youth Orchestra of the USA dirigé par Antonio Pappano