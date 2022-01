Archives Quatuor Arditti

Pour cette première émission de l'année, à l'occasion de la Biennale de quatuors à cordes à la Philharmonie de Paris, intéressons nous au Quatuor Arditti, fondé à Londres en 1974 par des élèves de la Royal Academy of Music.

L’année devrait bien commencer puisque dans quelques jours, à la Philharmonie de Paris, se tient la Biennale de Quatuors à cordes. France Musique y sera du 12 au 23 janvier, et on a hâte car cela promet des créations et du répertoire, des quatuors confirmés et de jeunes interprètes !

On y entendra notamment le Quatuor Arditti et le Quatuor Diotima. L'émission de ce soir ce soir est donc consacrée à des concerts d’archives autour du Quatuor Arditti, et dimanche prochain ce sera au tour du Quatuor Diotima.

Retrouvez le Quatuor Arditti à la Philharmonie de Paris le 15 janvier à 18h30 dans un programme qui associe Philippe Manoury et Clara Olivares, le 18 janvier à 20h30 dans un autre quatuor de Philippe Manoury

Irvine Arditti donnera une Masterclass le 20 janvier à 19h.

Toutes les informations sur la Biennale de quatuors à cordes sont sur le site de la Philharmonie de Paris.

Maurice Ohana (1913-1992)

Deuxième Quatuor à cordes (1980, création mondiale)

Quatuor Arditti

Irvine Arditti, premier violon

Lennox MacKenzie, deuxième violon

Levine Andrade, alto

Rohan de Saram, violoncelle

Enr. 27 février 1982 (Radio France, studio 105)

Diffusion en direct sur France Musique

Sylvano Bussotti (1931-2021)

Quartetto Gramsci

Quatuor Arditti

Irvine Arditti, premier violon

Lennox MacKenzie, deuxième violon

Levine Andrade, alto

Rohan de Saram, violoncelle

Enr. 3 août 1982 (Radio France, studio 107)

Diffusion sur France Musique le 5 octobre 1982

le Quatuor Arditti se mue en trio à cordes, avec le violoniste Irvine Arditti, l’altiste Levine Andrade et le violoncelliste Rohan de Saram, pour interpréter une partition récente de Iannis Xenakis, Ikhoor, composée en 1978. Le titre, Ikhoor, désigne le liquide transparent et éthéré qui circule, au lieu du sang, dans les veines des dieux...

Iannis Xenakis (1922-2001)

Ikhoor

Quatuor Arditti (en trio)

Enr. 3 août 1982 (Radio France, studio 107)

Diffusion sur France Musique le 5 octobre 1982

Brian Ferneyhough (né en 1943)

Quatuor à cordes n° 2

Quatuor Arditti

Irvine Arditti, premier violon

Alexander Balanescu, deuxième violon

Levine Andrade, alto

Rohan de Saram, violoncelle

Enr. 29 juin 1983 (La Rochelle, rencontres d’art contemporain)

Diffusion sur France Culture le 29 juin 1983