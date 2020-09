Le Concentus Musicus de Vienne avec Stefan Gottfried : Biber, Telemann, Bach et Purcell au Musikverein

Le Concentus Musicus au Musikverein de Vienne le 14 février 2020, dirigé par Stefan Gottfried - également au clavecin et à l'orgue - jouait "Le roi Arthur" de Purcell, mais aussi les "12 sonates" de Biber. Thomas Fheodoroff était au violon pour "Concerto pour violon" de Bach.

Concert donné le 14 février 2020 Salle Brahms du Musikverein de Vienne

Programme du concert

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704) :

- 12 Sonatae tam aris quam aulis servientes (extrait) : Sonate n°1 en Ut Majeur à 8 - pour ensemble instrumental (1676)

- Battalia à 10 en ré majeur (1673) :

1. Sonata. Allegro

2. Allegro. « Die liederliche Gesellschaft vom allerley Humor »

3. Presto

4. Der Mars

5. Presto

6. Aria

7. Allegro. Die Schlacht (« La bataille »)

8. Adagio. « Lamento der verwundten Musquetirer (Lamento des mousquetaires blessés) »

Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Ouverture en ré TWV 55:D1 :

1. Overture. Lentement - Vite - Lentement

2. Air 1. Tempo giusto

3. Air 2. Vivace

4. Air 3. Presto

5. Air 4. Allegro

6. Conclusion

Jean Sébastien Bach (1685-1750) : Concerto pour violon en la mineur BWV 1041 - pour violon, cordes et basse continue (1717 - 1723)

1. Allegro moderato

2. Andante

3. Allegro assai

Thomas Fheodoroff, violon

Henry Purcell (1659-1695) et John Dryden (1631-1700), librettiste : King Arthur Z. 628 - Suite pour orchestre

1. Overture

2. Air

3. Philidel’s Flight (Acte IV) Air

4. Hornpipe (Acte III)

5. How Blest are Shepherds

6. Shepherd, Shepherd, Leave Decoying

7. Hornpipe

8. Minuet

9. Overture

10. Symphony (Acte II)

11. Round Thy Coast

12. Symphony

13. Chaconne

14. Fairest Isle

15. Our Natives Not Alone Appear

Concentus Musicus de Vienne

Stefan Gottfried, clavecin, orgue et direction

* "Leonore 1806" de Ludwig van Beethoven au Théâtre de Vienne durant le Festkonzert Fidelio de 2016 avec le Concentus Musicus Wien

L'après-concert

A venir...