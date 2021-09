Le claveciniste Jean Rondeau à l'Auditorium de Radio France : Melancholia, un florilège des états de l'âme...

Concert "Melancholia" du claveciniste Jean Rondeau en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Pavanes et autres fantaisies jouées ici comme un florilège de tous les états de l’âme, quand elle se confie à la musique de Couperin, Frescobaldi, Strozzi, Gibbons...

Concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"Jean Rondeau fait partie des clavecinistes dont on parle pour de bonnes raisons. Premier Prix du Concours international de Bruges en 2012, alors qu’il n’a que vingt-et-un ans, il a aussi étudié le jazz et l’improvisation, la direction de chœur et d’orchestre, et porte sur la musique un regard qui dépasse celui du simple interprète. Il a imaginé ici un portrait qui donne une image saisissante du clavecin : nous sommes très loin de l’instrument que certains continuent de trouver mécanique ou aigrelet, très loin aussi d’un préjugé qui l’associerait aux salons d’une aristocratie avide de musiques faciles ou superficielles. Les pavanes et autres fantaisies jouées ici sont un florilège de tous les états de l’âme quand elle se confie à la musique et se métamorphose par le biais d’un instrument qui fait surgir les fantômes sous les automates chers au XVIIIe siècle."

Programme du concert :

Girolamo Frescobaldi - Toccata Settima (extrait du deuxième livre de Toccatas, Canzoni, 1637)

Laurencinius di Roma - Fantaisie de Mr. de Lorency (Manuscrit Bauyn)

Luigi Rossi - Passcaille del Seigneur Luigi (Manuscrit Bauyn)

Orlando Gibbons - Pavana (CCXCII) d'après le Lachrymae en la mineur

Giovanni Picchi - 1- Intavolatura di balli d'arpicordo (extrait) : Ballo alla polacha con il suo saltarello (Venise)

John Bull - Melancholy Pavan

John Bull - Melancholy Galliard

Anonyme, attribué à Heinrich Scheidemann - Pavana Lachrymae d’après Dowland WV 106

Girolamo Frescobaldi - Balletto [Premier] (corrente del Balletto e Passacagli)

Luzzasco Luzzaschi - Toccata del quarto tuono

Bernardo Storace - Diverses compositions pour cymbale et orgue : Recercar di Legature n°22

Girolamo Frescobaldi - Premier livre de Toccatas, Canzoni (extrait) : Toccata Quarta

Antonio Valente - Lo Ballo Dell’Intorcia

Antonio Valente - Intavolatura de cimbalo (extrait) : Sortemeplus, con alcuni fioretti (Sortez mes pleurs) d’après Philippe de Monte (Naples)

Gregorio Strozzi - Caprici da sonara cembali et organi op.4 (extrait) : Toccata quarta per l’elevatione (Naples)

Jan Pieterszoon Sweelinck - Fantasia chromatica SwWV 258

Jean Rondeau, clavecin

Après-concert :