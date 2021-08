Le City of Birmingham Symphony Orchestra / Trios pour clarinette, violoncelle et piano (Festival Proms)

Ce soir, deux concerts du Festival Proms : le City of Birmingham Symphony Orchestra sous la direction de Mirga Gražinytė‐Tyla ; le clarinettiste Michael Collins, le violoncelliste Adrian Brendel et le pianiste Michael McHale dans des trios de Zemlinsky et Brahms.

Mirga Gražinytė‐Tyla, © www.bbc.co.uk/proms