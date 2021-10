Le Banquet Céleste de Damien Guillon au Festival d'Ambronay

Le Banquet Céleste de Damien Guillon interprétait des extraits de la Selva Morale e spirituale de Claudio Monteverdi et des Symphoniae Sacrae de Giovanni Gabrieli le 12 septembre dernier à l'occasion de la 42e édition du Festival d'Ambronay.

Concert donné le 12 septembre 2021 en l'Abbatiale d'Ambronay dans le cadre de la 42ème édition du Festival d'Ambronay.

"Puisant dans les recueils d'œuvres sacrées de la Selva morale e spirituale de Monteverdi et des Symphoniae Sacrae de Giovanni Gabrieli, le Banquet Céleste nous plonge au cœur de la Basilique San Marco de Venise au tournant des XVIe et XVIIe siècles, période foisonnante et témoin de grandes évolutions musicales. La polychoralité la plus grandiose côtoie des motets et madrigaux intimes et vibrants que le contre-ténor Damien Guillon dirigera de la voix pour notre plus grand plaisir."

Source : Festival d'Ambronay

Programme du concert :

Claudio Monteverdi (1567-1643) - Selva morale et spirituale (Dixit Dominus (Primo) à 8, SV 263, Confitebor (Primo) à 3, SV 265)

Giovanni Gabrieli (1557-1612) - Symphoniae Sacrae (Canzon primi toni à 8, Deus in nomine tuo, Hodie completi sunt)

Claudio Monteverdi - Selva morale et spirituale (Salve Regina à 3, SV 285, Confitebor (Secondo) à 3, SV 266, Laudate Dominum (Terzo) à 8, SV 274)

Giovanni Gabrieli - Symphoniae Sacrae (O Domine à 8, Canzon XII à 8, Cantate Domino à 8)

Claudio Monteverdi - Selva morale et spirituale (Dixit Dominus (Secondo) à 8, SV 264)

Le Banquet Céleste :

Violaine Le Chenadec & Claire Lefilliâtre, sopranos

Damien Guillon & Paul Figuier, contre-ténors

Antonin Rondepierre & David Tricou, ténors

Edward Grint & Nicolas Brooymans, basses

Josèphe Cottet & Simon Pierre, violons

Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

Thomas de Pierrefeu, violone

Adrien Mabire & Benoît Tainturier, cornets

Arnaud Brétécher & Abel Rohrbach, trombones

Kevin Manent-Navratil, orgue

François Guerrier, clavecin

Damien Guillon, direction

Après-concert :