The Last Night of the Proms 2019, en direct du Royal Albert Hall de Londres !

Concert présenté par Émilie Munera

Des danses et marches orchestrales aux chants et arias, de la comédie musicale légère d'Offenbach aux tragédies lyriques de Verdi, des premières mondiales aux grands classiques, Last Night of the Proms de cette année est l'apogée spectaculaire de l'un des plus grands festivals de musique classique du monde.

La mezzo-soprano américaine Jamie Barton se joint au Chœur et à l'Orchestre symphonique de la BBC, dirigé par Sakari Oramo, pour cette célébration musicale.

Programme :

Daniel Kidane Woke

Woke Manuel de Falla The Three-Cornered Hat – Suite No. 2

The Three-Cornered Hat – Suite No. 2 Edward Elgar SospiriHenry Wood Novelties: world premiere, 1914

SospiriHenry Wood Novelties: world premiere, 1914 Laura Mvula Sing to the Moon

Sing to the Moon Georges Bizet Carmen – 'L'amour est un oiseau rebelle' (Habanera)

Carmen – 'L'amour est un oiseau rebelle' (Habanera) Camille Saint‐Saëns Samson and Delilah – 'Mon coeur s'ouvre à ta voix'

Samson and Delilah – 'Mon coeur s'ouvre à ta voix' Giuseppe Verdi Don Carlos – 'O don fatale'

Aida – Triumphal March

Don Carlos – 'O don fatale' Aida – Triumphal March Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld – overture

Orpheus in the Underworld – overture Percy Grainger Marching Song of Democracy

Marching Song of Democracy Elizabeth Maconchy Proud Thames

Proud Thames Harold Arlen The Wizard of Oz – 'Over the Rainbow'

The Wizard of Oz – 'Over the Rainbow' Henry Wood Fantasia on British Sea-Songs

Fantasia on British Sea-Songs Thomas Arne Rule, Britannia! (arr. Sargent)

Rule, Britannia! (arr. Sargent) Edward Elgar Pomp and Circumstance March No 1 in D major, 'Land of Hope and Glory'

Pomp and Circumstance March No 1 in D major, 'Land of Hope and Glory' Hubert Parry Jerusalem (orch. Elgar)

Jerusalem (orch. Elgar) Unknown The National Anthem (arr. Britten), Auld Lang Syne

Réecoutez l'édition 2018 de The Last Night of the Proms émission Le concert de 20h The Last Night of the Proms 2018

à réécouter émission La chronique de Roselyne Bachelot The Last Night of the Proms

Avant-concert

Edward Elgar

Chanson du matin op. 15

Royal Philharmonic Orchestra

Dir. Pinchas Zukerman

DECCA 4789386

Manuel de Falla

4 piezasespañolas pour piano : 2. Cubana

Alicia de Laroccha, piano

DECCA 4834134

Georges Bizet

La jolie fille de Perth : scènes bohémiennes : Prélude

Orchestre National de l’ORTF

Dir. Jean Martinon

DGG 437371-2

Entracte

Bernhard Henrik Crusell

Concerto pour clarinette en mi bémol majeur : Adagio

Kari Kriikku, clarinette

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Dir. Sakari Oramo

ONDI ODE 965-2

Jacques Offenbach

Duo en si min op 51 n°2 : Allegretto

Jérôme Pernoo, Raphaël Chrétien, violoncelle

LIGIA DIGITAL 0302194-08

Jacques Offenbach

Duo en la min op 53 n°2 : Andante

Jérôme Pernoo, Raphaël Chrétien, violoncelle

LIGIA DIGITAL 0302194-08

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°3 en Mi bémol Maj op 29 : Allegro non troppo

Stephen Hough, piano

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Dir. Sakari Oramo

HYPERION CDA 67331/2

Cécile Chaminade

Piano Trio op. 11 : Allegro

Trio Parnassus

MDG 303 2002-2