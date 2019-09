Patricia Kopatchinskaya et le Philharmonique de Berlin avec son tout nouveau chef Kirill Petrenko à Lucerne

Concert donné le 29 août 2019 au Concert Hall, KKL à Lucerne dans le cadre du Festival de Lucerne.

Programme du concert

Arnold Schoenberg

Concerto pour violon op.36

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°5 en mi mineur op.64

Patricia Kopatchinskaya, violon

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction : Kirill Petrenko

Après-concert

Antonio Vivaldi La fida ninfa : Destino avaro (Acte II Sc 10) Air de Morasto

Veronica Cangemi, soprano

Ensemble Matheus

Direction : Jean Christophe Spinosi

NAIVE RECORDS

, © NAIVE RECORDS

Jean Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Acte II, Scène 4 (extraits) et Scène 5

Véronique Gens, soprano

Jean Paul Fouchécourt, ténor

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Russel Smythe, basse

Laurent Naouri, baryton

Chœur Laplenie Ensemble Vocal Sagittarius Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Archiv Produktion

, © PRAGA DIGITALS

Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi min T 116 De ma vie : 1. Allegro vivo appassionato

Quatuor Prazak

PRAGA DIGITALS

, © OUTHERE

Johannes Brahms

Schicksalslied op 54 - pour choeur mixte et orchestre

Collegium Vocale Gand Orchestre des Champs Elysées

Direction : Philippe Herreweghe

OUTHERE

, © ZIG ZAG TERRITOIRES

Ludwig van Beethoven

Franz Liszt, transcription

Symphonie n°5 en ut min op 67 : Allegro con brio

Yury Martynov, piano

ZIG ZAG TERRITOIRES

, © EMI CLASSICS

Henry Purcell

The fairy queen Z 629 : Symphony (Acte IV)

pour trompette orchestre et basse continue

Alison Balsom, Trompette

TheEnglish Concert

Direction : Trevor Pinnock

EMI CLASSICS