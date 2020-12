La Tétralogie de Richard Wagner (version concert) : Deuxième journée "Siegfried"

Pour conclure l’année en beauté, entrez avec Arnaud Merlin dans la deuxième journée du Ring, enregistrée à l’Auditorium de Radio France. Andreas Schager incarne l’impétueux Siegfried, l’homme qui ne connaît pas la peur, dans le troisième volet du cycle wagnérien, sous la baguette de Philippe Jordan.

Troisième volet de la magistrale fresque romantique wagnérienne, l'enregistrement de Siegfried à l'Auditorium de Radio France clôt une fantastique aventure menée par l'Orchestre de l'Opéra de Paris et son directeur musical. Le 6 décembre, Philippe Jordan achève avec Siegfried l'enregistrement de la Tétralogie.

Capté à l'Auditorium de Radio France le 4 décembre (générale) et le 6 décembre (concert), la deuxième journée de L'Anneau des Nibelungen entraîne le spectateur dans une atmosphère plus intimiste, guidée par l'aventure de Siegfried, fils de Siegmund et Sieglinde, petit-fils de Wotan et neveu de Brünnhilde.

Siegfried, de Richard Wagner (1813 - 1883).

(1813 - 1883). Opéra en 3 acte. 3ème partie de L'Anneau du Nibelung.

Le livret de Siegfried est composé par Richard Wagner en 1851. Le compositeur s’arrête en pleine élaboration de la partition afin de composer Tristan et Isolde, à la fin des années 50. Le troisième opéra du cycle est créé dans le cadre de la première représentation du cycle complet du Ring, à Bayreuth le 16 août 1876, sous la direction de Hans Richter.

Retrouvez ici le livret de Siegfried.

Traduction : Odile Domange © Opéra national de Paris

Distribution

Andreas Schager, ténor (Siegfried)

Gerhard Siegel, ténor (Mime)

Iain Paterson, baryton-basse (Wotan, Der Wanderer)

Jochen Schmeckenbecher, baryton (Alberich)

Dimitry Ivashchenko, basse (Fafner)

Wiebke Lehmkuhl, contralto (Erda)

Tamara Banjesevic, soprano (Waldvogel)

Ricarda Merbeth, soprano (Brünnhilde)

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris dirigé par Philippe Jordan

La prise de son était réalisée pour France Musique par Yves Baudry, assisté d'Élodie Royer, de Christophe Goudin et de Lucas Derode, avec Étienne Pipart, musicien metteur en ondes, Laure Jung Lancrey à la coordination technique et Jean-Claude Mullet, chargé de réalisation.

France Musique diffuse en exclusivité les quatre volets du Ring de Wagner entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 à 20h. Ils seront disponible en réécoute à la demande pendant un mois sur francemusique.fr.

