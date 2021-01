Lahav Shani dirige la Symphonie n°9 de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique & le Chœur de Radio France

Marc Korovitch dirige le Chœur de Radio France et Lahav Shani l'Orchestre Philharmonique pour ouvrir cette nouvelle année en beauté avec la célèbre Neuvième de Beethoven aux côtés de la soprano Chen Reiss, de la mezzo-soprano Tone Kummervold, du ténor Klaus Florian Vogt et de la basse Matthew Rose.

Programme du concert

Concert donné sans public le 3 janvier 2021 à 16 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris sous la direction du chef israélien Lahav Shani. Une façon de prolonger l’année Beethoven dont on célébrait le 250e anniversaire de la naissance en décembre.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125 - 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, 2. Molto vivace, 3. Adagio molto e cantabile, 4. Presto – Allegro assai - Allegro assai vivace – Andante maestoso – Adagio ma non troppo, ma divoto – Allegro energico e sempre ben marcato – Allegro ma non tanto – Presto – Maestoso – Prestissimo

Chen Reiss, soprano

Tone Kummervold, mezzo-soprano

Klaus Florian Vogt, ténor

Matthew Rose, basse

Chœur de Radio France

Marc Korovitch, direction

Orchestre Philharmonique de Radio France

Lahav Shani, direction

Après-concert

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate pour piano n° 34 op. 57 « Appassionata » - 1. Allegro assai, 2. Andante con moto, 3. Allegro ma non troppo - Presto

Florent Boffard, piano

Enregistré en août 2020 (Bruxelles, Flagey)

Mirare MIR510

Florent Boffard sera à la Philharmonie de Paris le 16 janvier à 17h pour une Biennale consacrée à l'oeuvre de Boulez dont on commémorait la disparition le mardi 5 janvier. Un programme qui associera les Notations, la première Sonate de Pierre Boulez, Une page d’éphéméride et la Sonate pour piano n° 3 avec création de fragments inédits. Le pianiste vient aussi d’enregistrer un disque réunissant cette troisième Sonate de Boulez, la Sonate opus 1 de Berg et la Sonate opus 57 de Beethoven dite «Appassionata». Le disque paraîtra le 8 janvier chez Mirare.

Léo Ferré (1916-1993)

Muss es sein ? Es muss sein !

Léo Ferré, voix

Mario Brunello, violoncelle

Kremerata Baltica

Valter Sivilotti, arrangement

Enregistré en octobre 2019 (Allemagne)

Alpha 660

Le disque « Searching for Ludwig » avec le violoncelliste Mario Brunello et la Kremerata Baltica vient de paraître chez Alpha. On y trouve cette pièce étonnante de Léo Ferré qui fait allusion aux mots inscrits par Beethoven sur la partition de son Seizième Quatuor : « Muss es sein ? Es muss sein ! » autrement dit « le faut-il ? il le faut ! ». Une partition du compositeur Giovanni Sollima et deux quatuors de Beethoven dans des versions pour orchestre à cordes sont aussi inscrits sur ce disque.

Pierre Henry (1927-2017)

La Dixième Symphonie – Hommage à Beethoven (version en huit mouvements) – 8. Finale

Benoît Rameau, ténor

- Orchestre Philharmonique de Radio France

- Orchestre du Conservatoire de Paris

- Chœur de Radio France

- Le Jeune Chœur de Paris

- Marzena Diakun, direction

- Bruno Mantovani, direction

- Pascal Rophé, direction

Enregistré le 23 novembre 2019 (Philharmonie de Paris)

Alpha 630

La Dixième Symphonie de Pierre Henry était à l’origine une pièce pour bandes magnétiques constituée d’éléments découpés sur le papier puis montés sur la bande à partir d’accords, de trilles, de phrases, de cellules, de cadences et de citations. Cette pièce originale est ici reconstituée pour l’orchestre, à partir des collages de Pierre Henry lui-même.

Régis Campo (né en 1968)

Rondini, addio al maestro (in memoriam Ennio Morricone)

Mylène Ballion, mezzo-soprano

Cyril Costanzo, contre-ténor, baryton

Valentin Marinelli, violon

Yoko Yamada, toy piano, moulin à musique

Arthur Dairaine, programmation, fender rhodes, guitare basse, mellotron, monotron, multiman, pianet, volcas, montage et mixage

Lola, caquètements et miaulements

Régis Campo, sifflement

Enregistré en juin-juillet 2020 (Studio de Meudon)

Filigranes Editions 978-2-35046-515-9

Rondini, addio al maestro est un hommage au compositeur Ennio Morricone formulé par le compositeur Régis Campo au sein d’un projet à quatre mains avec le photographe Edouard Taufenbach pour la fondation Swiss Life. Le projet fait l’objet d’un livre-disque intitulé «Le Bleu du ciel» qui vient de paraître aux éditions Filigranes et qui réunit des photographies de vols d’hirondelles, par Edouard Taufenbach et cinq pièces de Régis Campo dont cet hommage à Ennio Morricone.

Jacques Lenot (né en 1945)

Lettre au voyageur 3

Nicolas Dautricourt, violon

Dana Ciocarlie, piano

Enregistré en 2016 (Montreuil)

L’Oiseau prophète 005

La Lettre au voyageur 3 interprétée par le violoniste Nicolas Dautricourt et la pianiste Dana Ciocarlie est un extrait d’un recueil de pièces du compositeur Jacques Lenot pour piano et violon ou pour piano seul intitulé « La lettre au voyageur ». Le disque paraîtra le 22 janvier aux éditions L’Oiseau prophète.

