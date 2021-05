"La Passion selon Marc" de Michaël Levinas par l'Orchestre de chambre de Paris et le Chœur Le Balcon

"La Passion selon Marc", une oeuvre forte de Michaël Levinas, au programme de ce concert donné sans public en février 2021, dans la Grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris, par l'Orchestre de chambre de Paris et le Chœur Le Balcon dirigés par Maxime Pascal

Programme de concert

Michaël Levinas (né en 1949)

La Passion selon Marc – Une passion après Auschwitz

Magali Léger, soprano (La Mère)

soprano (La Mère) Marion Grange, soprano (Marie-Madeleine)

soprano (Marie-Madeleine) Guilhem Terrail, contre-ténor (L’Evangéliste)

contre-ténor (L’Evangéliste) Mathieu Dubroca, baryton (Jésus)

baryton (Jésus) Thomas Lacôte, orgue

orgue Solistes du chœur : Guillaume Gutierrez, ténor (Pierre), Halidou Nombre , baryton (Judas, l’Evesque), Parveen Savart , soprano (la Servante)

ténor (Pierre), , baryton (Judas, l’Evesque), , soprano (la Servante) Choeur Le Balcon

Orchestre de Chambre de Paris

Maxime Pascal, direction

Équipe de réalisation : Musicien metteur en ondes : Benoît Gaspard / Prise de son : Stéphane Foulon, Victoria Aspert, Sébastien Royer, Selim Gheribi : Prise de son / Chargé de réalisation : Jean-Claude Mullet

Michaël Levinas s’est inspiré de la tradition baroque de la Passion en renouant avec le genre de l’oratorio pour composer La Passion selon Marc - Une Passion après Auschwitz à l’occasion des 500 ans de la Réforme. L'oeuvre a été créée à Lausanne il y a quatre ans.

Le compositeur est parti d’un chef-d’œuvre perdu de Jean-Sébastien Bach, Une passion selon saint Marc, auquel il a adjoint, dans une troisième partie, deux poèmes de Paul Celan dont les parents ont été victimes du nazisme. Michaël Levinas reprend à son compte la phrase que son propre père, Emmanuel Levinas, avait placée en tête de son ouvrage : Autrement qu’être : « À la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions et des millions d’humains de toutes confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l’autre homme, du même antisémitisme. »

Le compositeur a choisi les textes et le découpage de cette Passion articulée en trois parties :

- Les prières juives en araméen et en hébreu et le rappel des noms des morts de la Shoah dans la première partie

- Deux chapitres de l’Evangile selon Marc, en français du 13ème siècle, d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France pour la deuxième partie

- Deux poèmes de Paul Celan "Die Schleuse, L’Ecluse" et "Espenbaum, Tremble" pour la troisième partie.

Après-concert : entretien avec Maxime Pascal

Juan Pablo Carreño (né en 1978)

Etude sur la résistance et la toxicatio (extrait)

- Le Balcon,

- Sarah Kim, orgue

- Giani Caserotto, guitare électrique et guitare basse

- Fanny Vicens, accordéon microtonal

- Ambre Vuillermoz, accordéon

- Juliette Herbet, saxophone

- Maxime Tomba, cor

- Patrick Wibart, euphonium.

- Maxime Pascal, direction

Enregistré le 23 juillet 2016 à (Radio France)

Document France Musique (émission Création mondiale)

Gérard Grisey (1946-1998)

Vortex Temporum (extrait)

- Le Balcon,

- You-Jung Han, violon

- Julie Brunet-Jailly, flûte

- Iris Zerdoud, clarinette

- Alphonse Cemin, piano

- Aurélie Deschamps, alto

- Clotilde Lacroix, violoncelle

- Maxime Pascal, direction

Enregistré le 31 janvier 2020 (Paris, Radio France, Auditorium)

Document France Musique (Le Concert de 20h)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Samstag aus Licht (1981-1983) - Scène 4 : Luzifers-Abschied (Adieu de Lucifer)

- Chœur Le Balcon,

- Chœur de l'armée française,

- Emilie Fleury, cheffe de chœur

- Ayumi Taga, orgue

- Maxime Pascal, direction

Enregistré les 28 et 29 juin 2019 (Paris, église Saint-Jacques-Saint-Christophe)

Document Le Balcon

Fausto Romitelli (1963-2004)

Professor Bad Trip – Lesson I

-Le Balcon,

- Maxime Pascal, direction

Enregistré le 14 février 2016 (Paris, Radio France, studio 104, festival Présences)

Document France Musique

