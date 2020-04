Bernard Haitink fait ses adieux à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne : ultime concert

C'est au Festival de Lucerne où se côtoient les plus grands orchestres et solistes, que Bernard Haitink a choisi de diriger le dernier concert de sa carrière, à l'âge de 90 ans. Il mène le 4e Concerto pour piano de Beethoven avec Emanuel Ax au piano et la 7e symphonie de Bruckner.

Bernard Haitink, © Getty / Hiroyuki Ito