L'orgue à l'honneur

Deux concerts enregistrés à l'Auditorium de la Maison de la Radio rythmeront cette soirée dédiée à l'orgue : un premier concert donné par le duo formé par l'organiste Eric Lebrun et la violoncelliste Marie Ythier, suivi d'un récital de l'organiste Benoît Mernier.

Premier concert : Orgue & Violoncelle

Éric Lebrun , orgue

, orgue Marie Ythier, violoncelle

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur BWV 537

Johann Sebastian Bach(1685-1750)

Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude

Éric Lebrun

Suite pour orgue opus 18 (extrait) : 2. Le Palais de cristal

Alexandre Boëly (1785-1858)

Trois mélodies pour violoncelle avec accompagnement d’orgue expressif :

Andante larghetto (en ut mineur) pour violoncelle et orgue Un poco lento (en mi majeur) pour orgue Andante sostenuto (en sol majeur) pour violoncelle et orgue

Jehan Alain (1911-1940)

Fantaisie pour orgue n° 1 JA 072

Éric Lebrun (né en 1967)

Vingt Mystères du Rosaire pour violon, violoncelle, harpe et grand orgue, op. 10 – 14. Via Crucis pour violoncelle et orgue

Jean-Louis Florentz (1947-2004)

L’Ange du tamaris pour violoncelle, op. 12

Valéry Aubertin (né en 1970)

Sur la terre comme en enfer, pour violoncelle et orgue (commande de Radio France, création mondiale)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Suite pour violoncelle et piano op. 16 (adaptation Eric Lebrun)

Prélude Sérénade Scherzo Romance Finale

Deuxième concert : Récital d'Orgue

Benoît Mernier, orgue

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Praeludium en sol mineur BuxWV 149

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Choral Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182

Benoît Mernier (né en 1964)

Improvisation

Claude Debussy (1862-1918)

Première Arabesque (trancription Léon Roques – Benoît Mernier)

Louis Vierne (1870-1937)

Vingt-quatre pièces de fantaisie : Clair de lune n° 5, extrait de Deuxième suite op. 53

Benoît Mernier (né en 1964)

Improvisation

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 (ext. des Chorals Schübler)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantaisie et fugue en sol mineur BWV 542