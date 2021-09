Intolleranza 1960, de Luigi Nono, dirigé par Ingo Metzmacher au Festival de Salzbourg 2021

L'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Ingo Metzmacher au Festival de Salzbourg interprète Intolleranza 1960 de Luigi Nono (1924-1990), avec les chanteurs Sean Panikkar, Sarah Maria Sun, Anna Maria Chiuri, Antonio Yang et Musa Ngqungwana.

Concert donné le 15 août 2021 en la Felsenreitschule de Salzbourg dans le cadre du Festival de Salzbourg.

Programme du concert :

Intolleranza 1960, action scénique de Luigi Nono, a été créée en avril 1961 à Venise sous la direction de Bruno Maderna, dans des décors d’Emilio Vedova. Le compositeur a écrit lui-même le livret en italien, sur une idée originale d’Angelo Maria Ripellino, et des écrits très divers, signés Julius Fučík, Henri Alleg, Jean-Paul Sartre, Paul Éluard, Vladimir Maïakovski et Bertolt Brecht. L’argument de cette action scénique a pour cœur l’histoire d’un émigré anonyme qui retourne dans son pays natal, et qui, au cours du voyage, se retrouve au milieu d'une manifestation ; bien qu'innocent, il est arrêté, torturé et emprisonné dans un camp de concentration, il substitue alors son désir de retour dans son pays à un besoin absolu de liberté, mais le destin frappe sous la forme d’un raz-de-marée qui provoque un désastre humanitaire. On lit à travers cet argument toutes les causes qui animaient la fibre militante de Luigi Nono : la critique du pouvoir, le racisme, l’intolérance, l’oppression, le besoin de dignité, et s’ajoute à cela cette dimension de catastrophe qui ancre encore davantage la pièce dans notre époque actuelle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Luigi Nono (1924-1990) - Intolleranza 1960

Sean Panikkar, ténor (un émigré)

Sarah Maria Sun, soprano (sa compagne)

Anna Maria Chiuri, contralto (une femme)

Antonio Yang, baryton (un Algérien)

Musa Ngqungwana, basse (un torturé)

L'Orchestre Philharmonique de Vienne dirigé par Ingo Metzmacher

L'après-concert :

Entretien avec Ichiro Nodaira, qui donnera un concert demain soir à la Maison de la Culture du Japon.

Ichiro Nodaira (né en 1953)

Quatorze écarts vers le défi pour piano-midi et électronique en temps réel (sections 4 à 7) (1991)

Pierre-Laurent Aimard, piano

Ensemble Intercontemporain

Peter Eötvös, direction

Enr. avril 1991 (création) / Document du compositeur

Ichiro Nodaira

Iki-no-michi (Les voies de souffle) pour saxophone et électronique (2012)

Claude Delangle, saxophones soprano, alto, ténor et baryton, et voix

Jose Miguel Fernandez, électronique

Enr. juin 2012 (Ircam, Espace de projection) / Document du compositeur

Ichiro Nodaira

Quatuor à cordes V (2015) – premier mouvement

Quatuor Arditti

Enr. Takasaki City Theater / Document du compositeur

Ichiro Nodaira

Distorsion du temps pour orchestre (2016) Tokyo Metropolitan Orchestra

Youichi Sugiyama, direction

Enr. octobre 2016 (Tokyo, Suntory Hall, création) / Document du compositeur