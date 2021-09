L'Orchestre Philharmonique de Radio France, Maxim Vengerov et Mikko Franck aux Chorégies d'Orange 2021

Replongeons-nous dans la douce atmosphère antique des Chorégies d'Orange où Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France vous attendent pour vous offrir le Concerto de Brahms par l'archet ample et chatoyant de Maxim Vengerov et a 5ème Symphonie de l'olympien Ludwig van Beethoven.

L'Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck et Maxim Vengerov aux Chorégies d'Orange 2021, © Philippe Gromelle