L'Orchestre Philharmonique de Berlin en couleurs baroques et dirigé par une femme : Emmanuelle Haïm

Les grands orchestres symphoniques modernes et leurs instruments modernes, sont de plus en plus nombreux à faire appel à des chefs baroques pour jouer le répertoire des 17e et 18e siècles en respectant les règles d’interprétation de ce répertoire (notamment dans la technique des coups d’archets sans vibrato ou peu, l’onementation, etc.).

Concert donné le 17 octobre 2019 à la Philharmonie de Berlin.

Programme du concert

Henry Purcell

The fairy queen Z 629 (extraits)

Georg Friedrich Haendel

Music for the Royal Fireworks (Musique pour les feux d'artifice royaux) HWV 351

Apollo e Dafne (La terra è liberata) (Apollon et Daphné) HWV 122

Florian Sempey, baryton, Apollo

Lucy Crowe, soprano, Dafne

Orchestre Philharmonique de Berlin

Emmanuelle Haïm, dir.

Après-concert

Vincent d’Indy

Contes de fées (1. Cortège chevaleresque pour un Prince Charmant, 2. La Fée Aurore, 3. Les Petits Marchands de sable, 4. Apparition, 5. Ronde des Villageois)Michael Schäfer, piano

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel (scène finale).

Christian Elsner (La Sorcière), Katrin Wundsam (Hänsel), Alexandra Steiner (Gretel), Ricarda Merbeth (La Mère), Albert Dohmen (Le Père)

Orchestre symphonique de la Radio de Berlin Chœur d’enfants de l’Opéra d’Etat de Berlin

Marek Janowski, dir.

Franz Liszt

OrphéeOrchestre philharmonique de Berlin

Zubin Mehta, dir.