L'Enfant et les sortilèges de Ravel sous la baguette de Mikko Franck à la Philharmonie de Paris !

Une soirée exceptionnelle dirigée par Mikko Franck à la Philharmonie de Paris, avec notamment en plat de résistance, le féérique "L'Enfant et les Sortilèges" de Maurice Ravel, d'après le poème de Colette. En première partie, une création d'Eric Montalbetti et le célèbre "Faune" de Claude Debussy.

Concert en direct de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

L'avant-concert

Wolfgang Amadeus Mozart - Air de Giunia "Parto m'affretto" (Acte II), Lucio Silla K. 13

Jodie Devos, soprano

Millenium Orchestra,

Leonardo García-Alarcón, direction

RICERCAR 2016

Georges Bizet - Duo Temrouk et Ivan : Enfin le jour succède à l'ombre (Acte V), Ivan IV

Paul Gay, basse

Ludovic Tézier, baryton

Orchestre National de France,

Michael Schønwandt, direction

NAIVE RECORDS 2002

Jacques Offenbach -Duo Nicklausse-Giulietta "Belle nuit ô nuit d'amour" (Acte III), Les Contes d'Hoffmann

Orchestre de la radio de Munich,

Laurent Campellone, direction

ALPHA 2019

Olivier Messiaen : Action de grâces, Poèmes pour Mi

Anaïk Morel, mezzo-soprano

Nicolaï Krugel, piano

QUEEN ELISABETH INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2011

Le concert #1

Éric Montalbetti - Ouverture philharmonique (commande de Radio France, création mondiale)

Claude Debussy - Prélude à L'Après-midi d'un faune

Orchestre philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

L'entracte

Philippe Hersant - Cantique des trois enfants dans la fournaise (extrait)

Maîtrise de Radio France,

Sofi Jeannin, direction

Marc-Antoine Charpentier - Messe à quatre chœurs (extrait)

Maîtrise de Radio France,

Olivier Schneebeli, direction

Le concert #2

Maurice Ravel - L'Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique en 2 parties

Jodie Devos, soprano (le feu) (Jodie Devos enregistre en exclusivité pour Alpha Classics, Paris).

Clara Guillon, soprano (la chauve-souris)

Chloé Briot, mezzo-soprano (en remplacement d'Adèle Charvet, l'enfant)

Anaïk Morel, mezzo-soprano (la bergère)

Élodie Méchain, contralto (maman)

Antoine Normand, ténor (la théière)

Régis Mengus, baryton (le chat)

Paul Gay, basse (le fauteuil)

Maîtrise de Radio France - 45 maîtrisiens

Sofi Jeannin, chef de chœur

Chœur de Radio France - 68 chanteurs

Martina Batič, chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

L'après-concert

Nicola Porpora :Deuxième leçon de ténèbres pour le Jeudi SaintElodie Mechain (contralto), Les Paladins, Jérôme Correas (direction)ARION 2005



Etienne Nicolas Mehul : Trio Siméon, Ruben et Nephtali "Non non l'Eternel que j'offense" (Acte I), La légende de Joseph en EgypteRené Massis (baryton), Philippe Pistole (ténor), Antoine Normand (ténor), Sinfonietta de Picardie, Claude Bardon (direction)

Chant du monde 1989



Ivor Gurney : 5 Elizabethan songs (extraits) pour soprano et piano

Jodie Devos (soprano), Nicolas Krüger (piano)

ALPHA 2021



Programme complet du concert

