Alexandre Kantorow joue le 2ème Concerto de Saint-Saëns avec l'Orchestre national de France et Nicholas Collon

L'Orchestre National de France et Nicholas Collon accueillent le pianiste Alexandre Kantorow pour faire flamboyer le 2ème Concerto de Camille Saint-Saëns. Fin connaisseur de la musique de son pays, le chef britannique dirige en 2ème partie la 1ère symphonie d'Elgar.

Concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

Le concert #1

Hector Berlioz - Le Corsaire, ouverture

Camille Saint-Saëns - Concerto pour piano et orchestre n° 2 (1. Andante sostenuto, 2. Allegro scherzando, 3. Presto)

Alexandre Kantorow, piano

Orchestre National de France, Nicholas Collon, direction

L'entracte - avec Alexandre Kantorow et Nicholas Collon

Igor Stravinsky - Berceuse de l'oiseau de feu (transcription pour piano)

Piotr Ilitch Tchaïkovski -Scherzo à la russe en si bémol majeur Op. 1 n°1

Alexandre Kantorow, piano

"A la russe" BIS 2017

Le concert #2

Edward Elgar - Symphonie n° 1 en la bémol majeur Op. 55 (Andante nobilmente e semplice - Allegro, Allegro molto, Adagio, Lento-Allegro)

Orchestre National de France, Nicholas Collon, direction

L'après-concert

Orlando Gibbons - This is the record of John (arrangement pour clarinette, quatuor à cordes et piano)

Timothy Orpen, clarinette

Thomas Gould, James Campbell, violons

Max Baillie, alto

Olivier Coates, violoncelle

Nicholas Collon, direction

DECCA 2011

Michael Nyman - Where the bee dances (pour saxophone et orchestre)

Jess Gillam, saxophone soprano

Orchestre Aurora, Nicholas Collon, direction

DECCA 2011

Programme complet du concert

