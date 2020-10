Bruno Philippe 2 en 1 : avec l’Orchestre Français des Jeunes et Fabien Gabel / avec Tanguy de Williencourt

Bruno Philippe, Révélation instrumentale aux Victoires de la Musique Classique 2018, joue avec l’Orchestre Français des Jeunes sous la direction de Fabien Gabel. Puis le violoncelliste retrouve le pianiste Tanguy de Williencourt au Potager du Roi pour des sonates de Debussy, Brahms et Prokofiev.

Le concert #1

Concert donné le 3 septembre 2020 à 20h en l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille.

Diana Soh (née en 1984) : Elle ne dansera plus (2020) - Création mondiale

Orchestre Français desJeunes dirigé par Fabien Gabel

Robert Schumann (1810-1856) : Concerto pour violoncelle en la mineur opus 129 (1850)

1. Nicht zu schnell (Allegro)

2. Langsam (Adagio)

3. Sehr lebhaft (Vivace)

Bruno Philippe, violoncelle

Orchestre Français desJeunes dirigé par Fabien Gabel

Bis : GasparCassadó (1897-1966) : Intermezzo e Danza Finale, suite pour violoncelle seule (1926)

Bruno Philippe, violoncelle

Johannes Brahms (1833-1897) : Symphonie n°3 en fa majeur opus 90 (1883)

1. Allegro con brio

2. Andante

3. Poco allegretto

4. Allegro

Bis : Johannes Brahms : Poco allegretto n°3, extrait de la Symphonie n°3 en fa majeur opus 90 (1883)

Orchestre Français desJeunes dirigé par Fabien Gabel

Le concert #2

Concert donné le 1er août 2020 à 19h au Le Potager du Roi - Site historique de l'École Nationale Supérieure de Paysage à Versailles dans le cadre des Concerts au Potager du Roi.

Claude Debussy (1862-1918) : Sonate pour violoncelle et piano (1915)

1. Prologue

2. Sérénade

3. Finale

Johannes Brahms (1833-1897) : Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur opus 38 (1862-65)

1. Allegro non troppo

2. Allegretto quasi minuetto

3. Allegro

Serge Prokofiev (1891-1953) : Sonate pour violoncelle et piano en ut majeur opus 119 (1949)

1. Andante grave - Moderato animato - Andante grave -Allegro moderato

2. Moderato - Andante dolce - Moderato primo

3. Allegro ma non troppo - Andantino - Allegro ma non troppo

Bis : Franz Schubert : Standchen Serenade D957

Bruno Philippe, violoncelle

Tanguy de Williencourt, piano

L’après-concert

