L'Orchestre de Paris dirigé par Nathalie Stutzmann avec le pianiste Alexandre Tharaud

Le pianiste Alexandre Tharaud et l'Orchestre de Paris dirigé par Nathalie Stutzmann interprètent notamment La Force du destin de Verdi et le concerto pour piano et orchestre n°3 op. 37 de Beethoven. Concert enregistré le 20 octobre dernier à La Philharmonie de Paris.

Concert donné le 20 octobre 2021 à 20h30 Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

"Tempête orchestrale au climat sans cesse changeant et à l’architecture de véritable petite symphonie, l’ouverture de l’opéra de Verdi donne le ton de ce flamboyant programme porté par la… force du destin. Ajoutée par Verdi pour la reprise de l’opéra à la Scala de Milan en 1869, l’Ouverture de la Force du destin, chérie du cinéma, lance ses appels de cuivres et ses ondes haletantes, à peine contenues par une mélodie célèbre, élégiaque et plaintive. À cette sombre tragédie de la vengeance, la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski répond avec ses quatre mouvements architecturés autour d’un thème unique, tantôt rythmique et fatidique, tantôt magnifié en noble choral. Puissants contrastes sonores, paroxysmes dramatiques, lyrisme pastoral et même élégance inquiète de la valse se côtoient dans cette partition pour laquelle Tchaïkovski avait imaginé un argument – demeuré latent – d’un combat livré contre le destin et son acceptation. Puissance dramatique et émotionnelle, en forme de couronnement, avec le Concerto pour piano n° 3 de Beethoven : avant que le Rondo final ne ramène la jovialité, le drame de la condition humaine fut-il jamais mieux exprimé que dans l’énergie martiale de l’Allegro et l’onirisme nocturne, comme décanté, du somptueux Largo ?"

Concert :

Giuseppe Verdi - La Forza del destino (La Force du destin) : Ouverture

Orchestre de Paris

Nathalie Stutzmann, direction

Ludwig Van Beethoven - Concerto pour piano et orchestre n°3 en ut mineur op. 37

1. Allegro con brio

2. Largo

3. Rondo. Allegro – Presto

Alexandre Tharaud, piano

Orchestre de Paris

Nathalie Stutzmann, direction

Domenico Scarlatti - Sonate K 310

Alexandre Tharaud, piano

Piotr Ilyitch Tchaïkovski - Symphonie n°5 en mi mineur op. 64 1. Andante—Allegro con anima

2. Andante cantabile con alcuna licenza

3. Valse. Allegro moderato

4. Finale. Andante maestoso—Allegro vivace

Orchestre de Paris

Nathalie Stutzmann, direction

Après-concert :

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°16 en Fa Maj op 135

Quatuor Ebene

ERATO

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites FP 159 : Salve Regina (Acte III Tableau 4) Choeur des Carmélites Constance et Blanche

Orchestre de l'Opéra national de Lyon dirigé par Kent Nagano

VIRGIN

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni a cenar teco (Acte II Sc 15) Don Giovanni le Commandeur Leporello et choeur / Da qual tremore insolito (Acte II Sc 15) Don Giovanni Leporello et les Démons

MusicAeterna dirigé par Teodor Currentzis, avec Dimitris Tiliakos (Don Juan), Vito Priante (Leporello) et Mika Kares (Le Commandeur)

SONY

Francesco Durante

Danza danza fanciulla gentile - pour contralto et ensemble instrumental

Nathalie Stutzmann, contralto - Orfeo 55

ERATO

