L'Orchestre de l'Opéra de Paris et Philippe Jordan jouent Images de Debussy et Roméo et Juliette de Prokofiev

Concert donné le 3 décembre 2019, à la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

Programme du concert

Claude Debussy (1862-1918) : Images pour orchestre (1905-12)

- Gigues

- Iberia : I. Par les rues et les chemins / II. Les parfums de la nuit / III. Le matin d'un jour de fête

- Ronde de printemps

Serge Prokofiev (1891-1953) : Roméo et Juliette, suites n°1, 2 et 3 (Extraits - 1936)

1 Les Montaigus et Capulets

2 Scène (la rue s’éveille)

3 Juliette jeune fille

4 Madrigal

5 Menuet (l’arrivée des invités)

6 Masques

7 Roméo et Juliette

8 Frère Laurent

9 Danse

10 La mort de Tybalt

11 Roméo et Juliette avant la séparation

12 Danse des jeunes filles antillaises

13 Roméo sur la tombe de Juliette

14 La mort de Juliette

Orchestre de l'Opéra de Paris

Direction Philippe Jordan

