L'opéra Les Eclairs de Philippe Hersant, sur un livret de Jean Echenoz

L'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Ariane Matiakh et l'Ensemble vocal Aedes dirigé par Mathieu Romano donnent pour la première fois l'opéra Les Eclairs de Philippe Hersant, un Drame Joyeux en quatre actes sur un livret de Jean Echenoz. Enregistré le 8 novembre à l'Opéra-Comique.

Concert donné le 8 novembre 2021 à 20h à l'Opéra Comique à Paris.

"Les Éclairs retrace le destin de l’ingénieur Nikola Tesla – devenu Gregor – entre conte et chemin de croix. Lorsqu’il arrive à New York en 1884, Gregor est habité par ses visions. Il veut développer de façon révolutionnaire les usages de l’électricité. Mais la science l’intéresse plus que le profit. Des industriels le pillent et dévoient ses inventions. Il se réfugiera dans le spectacle des éclairs et la compagnie des oiseaux. Le roman a permis à l’opéra de se renouveler au XIXe siècle. Cependant, peu d’auteurs affrontaient la scène lyrique : c’était le travail des librettistes. À l’invitation de l’Opéra Comique, Jean Echenoz relève aujourd’hui le défi et adapte son roman de 2010. Ses personnages, avec quels mots et selon quelles étapes vont-ils se matérialiser ? Quelles voix, quels décors, quelle vie la musique va-t-elle leur apporter, dans ce qui sera le troisième opéra de Philippe Hersant ? La Salle Favart fut le premier théâtre d’Europe construit avec un éclairage tout électrique. Clément Hervieu-Léger et Ariane Matiakh y déploient la poésie de cette aventure scientifique avec de jeunes interprètes épris de création, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et du Chœur Aedès."

Concert :

Philippe Hersant (né en 1948) - Les Éclairs

Drame Joyeux en quatre actes sur un livret de Jean Echenoz

Commande de l’Opéra Comique – Création mondiale

Jean-Christophe Lanièce (baryton), Gregor

Marie-Andrée Bouchard Lesieur (mezzo-soprano), Ethel Axelrod

François Rougier (ténor), Norman Axelrod

Elsa Benoit (soprano), Betty

André Heyboer (baryton), Edison

Jérôme Boutillier (baryton), Parker

Alban Dufourt (ténor), Le Capitaine, un domestique, un adjoint d’Edison

Mathieu Dubroca (baryton), Le Second / le Médecin légiste

Anthony Lo Papa, Paul Kirby (ténors), Domestiques

Florent Thioux (ténor), Adjoint d’Edison

Sorin Adrian Dumitrascu (basse), Adjoints d’Edison

Vlad Crosman (baryton), Adjoint d’Edison

Ensemble vocal Aedes dirigé par Mathieu Romano

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Ariane Matiakh

Après-concert :

Jacques Boisgallais (1927-2021) -Quintette à cordes

Quatuor Sirius

Claire Eeckeman, Frédéric Daudin-Clavaud, violons

Clarisse Rinaldo, alto

Pierre Joseph, violoncelle

Sylvain Durantel, 2e alto

Triton TRIHORT571

Mayu Hirano (née en 1979) - Sillage

Hélène Pereira, piano

Col Legno CL3 1CD 15010

