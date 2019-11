L'Inondation de Francesco Filidei et Joël Pommerat à l'Opéra Comique.

Concert

Donné à l'Opéra Comique du 27 septembre au 3 octobre 2019.

L'Inondation est un opéra en deux actes, inspiré de la nouvelle d’Evgueni Zamiatine, publiée en 1929 : parce qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfant, deux époux finissent par adopter une orpheline, l’adolescente se fait une place imprévue dans leur foyer et dans leurs cœurs. Un jour une inondation dévaste l'appartement, et le drame rôde.

Joël Pommerat écrit pour la première fois un livret d’opéra original, en étroite collaboration avec le compositeur Francesco Filidei, dont c’est le deuxième opéra : ils élaborent ensemble une composition pour la scène et inventent un nouveau mode de création.

Francesco Filidei, composition

Joël Pommerat, mise en scène

Chloé Briot, soprano

Boris Grappe, baryton

Norma Nahoun, soprano

Cypriane Gardin, comédienne

Enguerrand de Hys, ténor

Yael Raanan-Vandor, alto

Guilhem Terrail, contre-ténor

Vincent Le Texier, baryton-basse

Enfants de la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Solistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Emilio Pomárico, direction musicale

Après-concert

De larges extraits du deuxième acte de l’opéra The Mask of Orpheus de Harrison Birtwistle, dans l’enregistrement réalisé en 1996 sous la direction d’Andrew Davis avec les BBC Singers et l’orchestre symphonique de la BBC, le disque vient de reparaître chez NMC, à l’occasion de la nouvelle production anglaise de cet opéra qui se tient en ce moment, jusqu’au 13 novembre prochain, à l’English National Opera, à Londres.

Harrison Birtwistle (né en 1934) : The Mask of Orpheus – Acte II scènes 2 et 3

Jon Garrison, ténor (Orpheus, The Man)

Peter Bronder, ténor (Orpheus, The Myth / Hades)

Jean Rigby, mezzo-soprano (Euridice, The Woman)

Anne-Marie Owens, mezzo-soprano (Euridice, The Myth / Perspective)

Alan Opie, baryton (Aristaeus, The Man)

Omar Ebrahim, baryton (Aristaeus, The Myth / Charon)

Marie Angel, soprano (Aristaeus, The Oracle of the Dead / Hecate)

Arwel Huw Morgan, baryton (The Caller)

Stephen Allen, ténor (Priest / Judge)

Nicholas Folwell, baryton (Priest / Judge)

Juliet Booth, soprano (Woman / Fury 1)

Philippa Dames-Longworth, soprano (Woman / Fury 2)

Elizabeth McCormack, mezzo-soprano (Woman / Fury 3)

BBC Singers

BBC Symphony Orchestra

Electronique Ircam

Andrew Davis, direction

Martyn Brabbins, assistant à la direction

NMC D050

Enr. avril 1996 (Londres)