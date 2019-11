L'Ensemble Intercontemporain et Matthias Pintscher jouent Grisey, Berio et Vivier au Festival d'Automne.

Concert enregistré le 19 septembre 2019 à Paris à la Cité de la Musique à Paris

Le programme présente trois œuvres très différentes, Stèle pour deux percussionnistes de Gérard Grisey, en ouverture de concert, puis une très belle œuvre trop rarement donnée de Luciano Berio, Ofaním pour voix de femme, deux choeurs d’enfants, deux groupes instrumentaux et électronique en temps réel, et enfin, dans le cadre d’un portrait sur deux saisons du compositeur Claude Vivier, une œuvre très étrange, Hiérophanie, pour soprano et ensemble - proposée en création française.

Concert

Gérard Grisey (1946-1998) : Stèle, pour deux percussionnistes

Gilles Durot, percussions

Samuel Favre, percussions

Luciano Berio (1925-2003) : Ofaním

Noa Frenkel, voix

Maîtrise de Paris

Edwige Parat, chef de chœur

Ensemble Intercontemporain

Francesco Giomi, Damiano Meacci, réalisation informatique musicale Tempo reale

Matthias Pintscher, direction

Claude Vivier (1948-1983) : Hiérophanie

Marion Tassou, soprano

Ensemble Intercontemporain

Silvia Costa, mise en espace

Laura Dondoli, collaboration aux costumes

Paola Villani, réalisation des sculptures

Matthias Pintscher, direction

La prise de son était signée pour France Musique par Laurent Fracchia avec Martin Guénard, Maiwenn Le Jehan, Olivier Leroux et Jean-Michel Manière, chargée de réalisation Catherine Prin-Le Gall, musicien metteur en ondes Daniel Zalay

Après-concert

Actualité du disque

Domenico Gabrielli (1659-1690) / Ivan Fedele (né en 1953) : Ritrovari - 1. Preludio (Fedele), Ricercar I - (Gabrielli), Ritrovari - 2. Ostinato (Fedele), Ricercar VII - (Gabrielli), Ritrovari - 3. Corrente I (Fedele)

Christophe Desjardins, alto

Enr. 2018

Winter & Winter 9102562

Frédéric Pattar (né en 1969) : Ricercar à 11 – effet Joule Christelle Séry, guitare

Enr. 2018

Onze Heures Onze 3 760288 800583

Frédéric Pattar (né en 1969) : Mind Breaths pour ensemble instrumental

Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction

Enr. 2018-2019

L’Empreinte Digitale ED13256

Gérard Pesson (né en 1958) : Catch Sonata

Trio Catch

Boglarka Pecze, clarinette

Eva Boesch, violoncelle

Sun-Young Nam, piano

Enr. 2018

Bastille Musique 4032324140052

Philippe Hersant (né en 1948) : Sur la neige, pour clarinette et piano

Florent Héau, clarinette

Jonas Vitaud, piano

Enr. 2019

Triton TRIHORT566

Philippe Manoury (né en 1952) : Le temps, mode d’emploi – VIII. Grau

Schumacher Piano Duo

Andreas Grau, Götz Schumacher, pianos

SWR Experimentalstudio

José Miguel Fernandez, Dominik Kleinknecht, réalisation électronique

Enr. 2016

Neos 11802