L'Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuse au Festival d'Automne à Paris

Concert donné en direct de la Cité de la Musique à Paris dans le cadre de la 50ème édition du Festival d'Automne à Paris, avec le trompettiste Clément Saunier et l'Ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuse, dans deux compositions de Liza Lim et une de James Dillon.

Concert en direct de la Salle des concerts de la Cité de la Musique à Paris dans le cadre de la 50ème édition du Festival d'Automne à Paris.

"Le principe même du rituel tient du paradoxe : une série de gestes répétée régulièrement, inlassablement, à l’identique, dans l’espoir de faire surgir l’extraordinaire. Un paradoxe à l’œuvre dans ce programme réunissant Liza Lim et James Dillon. Dans Veil, la compositrice australienne se penche sur un autre paradoxe : le voilement qui, tout en masquant un objet, aiguise les sens pour mieux le deviner. Le voile crée un « espace rituel autour de l’objet, ajoutant au mystère de sa présence interdite ». Le ton est tout autre dans Wild Winged-One (2007). Cet « ailé sauvage » est en fait un personnage de son opéra The Navigator : un « ange de l’histoire » qui remonte le temps et témoigne de ses atrocités et de la souffrance des peuples. Quant au vaste cycle Pharmakeia de l’Écossais Dillon, il nous plonge au cœur du Temenos, le sanctuaire, pour recréer les mystérieux enchantements de la sorcellerie et des arts magiques, notamment ceux de Circé."

Source : Philharmonie de Paris

L'avant-concert :

Reportage d’Arnaud Merlin à Moscou, de l’Ensemble Intercontemporain, avec : Matthias Pintscher (directeur musical), Olivier Leymarie (directeur général), Alain Billard (clarinettiste), Samuel Favre (percussions), Jean Radel (régisseur général) et Valeria Kafelnikov (harpiste).

Edgard Varèse (1883-1965) - Octandre

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Enr. 10 février 2013 (Paris, Théâtre des Champs-Élysées)

Yann Robin (né en 1974) - Art of Metal II

Alain Billard, clarinette contrebasse métal

Enr. 12 avril 2019 (Paris, Cité de la Musique)

Pierre Boulez (1925-2016) - Répons Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Enr. 30 juin 2021 (Paris, Cité de la Musique)

Matthias Pintscher (né en 1971) - Beyond II (bridge over troubled water) pour flûte, alto et harpe (2020) (extrait) Sophie Cherrier, flûte

John Stulz, alto

Valeria Kafelnikov, harpe

Document Ensemble Intercontemporain

Le concert - 1ère partie :

Liza Lim - Wild Winged-One, pour trompette solo

Liza Lim - Veil, pour flûte, clarinette basse, trompette, violon, violoncelle, percussion et piano (création française)

Clément Saunier, trompette

Ensemble intercontemporain

Pierre Bleuse, direction

L'entracte :

Entretien avec Clément Saunier

Toru Takemitsu (1930-1996) - Paths

Clément Saunier, trompette

Klarthe KLA058D

Reportage d’Arnaud Merlin à Moscou (suite), avec Markus Wyler (conseiller artistique du Philharmonique de Moscou), Liza Levina (de la Philharmonie de Moscou) et Vladimir Tarnopolsky (compositeur).

Le concert - 2e partie :

James Dillon - Pharmakeia, pour seize interprètes (commande de l’Ensemble intercontemporain et du London Sinfonietta, avec le soutien de la fondation Ernst von Siemens, création française)

Ensemble intercontemporain

Pierre Bleuse, direction

L'après-concert :

Entretien avec Pierre Bleuse

Matthias Pintscher (né en 1971) - Sonic Eclipse – 3. Occultation, pour cor solo, trompette solo et ensemble

Clément Saunier, trompette

Jean-Christophe Vervoitte, cor

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Alpha 769 (à paraître le 22 octobre)

