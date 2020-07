L’Ange de feu de Sergueï Prokofiev au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence 2018

Une histoire d'amour tumultueuse et sulfureuse sur fond de possession et de magie noire, L’Ange de feu est un ouvrage puissant aux limites de l’expressionnisme. Tiré d’un roman de Valéri Brioussov, cet opéra rare demeure le plus éclatant chef-d’œuvre lyrique de Prokofiev.

Scène de L’Ange de feu de Prokofiev, mise en scène de Mariusz Treliński - Concert de 20h, © Pascal Victor / Artcompress