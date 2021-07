Justin Taylor, Julien Chauvin et Christophe Coin : « Osez Haydn ! »

Concertos de Haydn et Mozart au programme du festival « Osez Haydn ! » au Théâtre de Caen. Avec Le Concert de la Loge : Julien Chauvin (violon et direction), Christophe Coin (violoncelle) et Justin Taylor (pianoforte) que nous retrouvons en récital de clavecin, dans des sonates de Scarlatti.

Julien Chauvin (violon et direction), Justin Taylor (clavecin et pianoforte) et Christophe Coin (violoncelle), © Photos by Franck Juery, Jean-Baptiste Millot/Alpha Classics et Eline Perrotin