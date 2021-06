En direct de Tours - Joyeux anniversaire Diabolus in Musica & Antoine Guerber ! - Concert Machaut / Machuel

À l’occasion des 30 ans de l’ensemble, une expérience musicale confronte ce soir, l'œuvre extraordinaire du Moyen Âge de Guillaume de Machaut, aux audaces contemporaines de Thierry Machuel, pour les 4 voix de l'ensemble Diabolus in Musica, guitare électrique & le chant de Marthe Vassallo.

♫ L'avant-concert

♪ Guillaume de Machaut (V. 1300-1377) :Je vivroie liement (virelai pour cornemuse et tambourin) - Liement me deport (virelai pour 2 sopranos et tambourin) - Dame se vous m'estes lointeinne (ballade pour flûte à bec, harpe, guiterne et 2 vièles)

Ensemble Gilles Binchois, direction Dominique Vellard

Album "Guillaume de Machaut - Le Vray Remède D'Amour (1989)" – Label Harmonic Records 8825

♪ Guillaume de Machaut : Motet n°3 : Fine amour / Motet n°9 : Fera pessima - O livoris feritas - Fons totius / Motet n°11 : Fins cuers dous

Ensemble Musica Nova (Christelle Boiron, Lucien Kandel, Caroline Magalhaes, Thierry Peteau, Anne Quentin, Marie-Claude Vallin, Marc Busnel)

Label Zig Zag Territoires ZZT 021002.2 (2002)

♫ Le concert

♪ Guillaume de Machaut (V. 1300-1377) / Thierry Machuel (1962) : Notre Dame des Flammes, en création mondiale

Marthe Vassallo mezzo-soprano

Bruno Helstroffer théorbe, guitare électrique

Ensemble Diabolus in MusicaRaphaël Boulay, Olivier Germond ténors - Emmanuel Vistorky baryton-basse - Philippe Roche basse

direction Antoine Guerber

♫ L'après-concert

Avec Christine Bousquet (Présidente de Diabolus in Musica, Maître de conférences en Histoire médiévale à Tours) Thierry Machuel (compositeur angevin), Antoine Guerber & Nicolas Sansarlat

♪ Anonyme XIIIe siècle : Procession Salva stella (rondellus avec percussions) Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Album "Historia Sancti Martini" - Label æon AECD 1103 (2011)

♪ Guillaume de Machaut (V. 1300-1377) :Ite Missa est, Messe Nostre-Dame Ensemble Deller Consort, direction Alfred Deller

Label Deutsche Harmonia Mundi 82876 683622

♪ Guillaume Dufay (1397-1474) :Gloria, Missa "Se La Face Ay Pale" Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Label Alpha Classics 495 (2019)

♪ Anonyme :Veni sancte spiritus (arrgt pour ténor et baryton-basse a cappella) Raphaël Boulay, ténor. Emmanuel Vistorky, baryton-basse ♪ Anonyme :O laudes debitas (arrgt pour baryton, mezzo-soprano, contre-ténor et percussions) Anno Lund, mezzo-soprano. Andres Rojas, contre-ténor. Jean-Paul Rigaud, baryton. Brice Duisit, percussions, direction Antoine Guerber

Album "Manuscrit de Tours. Chants de fête du XIIIe siècle" – Label Studio SM D2672 (1998)

♪ École Notre-Dame de Paris (1170-1240) :Benedicamus domino pour 5 voix d'hommes a cappella ♪ École Notre-Dame de Paris :O Maria virginei pour 6 voix d'hommes a cappellaEnsemble Diabolus in Musica (Raphaël Boulay, Olivier Germond, Jean-Paul Rigaud, Emmanuel Vistorky, Christophe Grapperon) direction Antoine Guerber

Label Alpha Productions 102 (2006)

♪ Anonyme :Sederunt omnes, pour voix d'hommes a cappella ♪ Anonyme :Gaudens in Domino, pour voix d'hommes et percussions Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber

Label Bayard Musique 2701 (2014)

♪ Johannes Ciconia (V. 1340-1411) :O felix templum jubila (pour 2 hautes-contres & 2 sacqueboutes) Andres Rojas-Urrego & Frederic Bétous (hautes-contres) Franck Poitrineau & Fabien Dornic, sacqueboutes, direction Antoine Guerber

Album "Opera Omnia" – Label Ricercar RIC 316 (2011)

♪ Johannes Ciconia (V. 1340-1411) :Gloria Spiritus et alme n°6 (pour 2 sopranos & organetto) Estelle Nadau & Aïno Lund-Lavoipierre, soprani. Guillermo Pérez, organetto

Album "Opera Omnia" – Label Ricercar RIC 316 (2011)

♪ Jean Mouton (1459-1522) :O Maria Virgo plena Diabolus in Musica, direction Antoine Guerber. Ensemble Clément Janequin, direction Dominique Visse

Label Bayard Musique (2015)

À l'occasion du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame, réédition d'un magnifique enregistrement maintes fois primé...

♪ Anonyme :Pater noster♪ Perotin :Benedicamus Domino Ensemble Diabolus in Musica (Raphaël Boulay, Antoine Guerber, Jean-Paul Rigaud, Emmanuel Gistorky, Philippe Roche) direction Antoine Guerber

Label Bayard Musique 131431 (1998)