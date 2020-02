John Adams dirige l'OP de Radio France et Víkingur Ólafsson. Ian Bostridge chante Baudelaire.

Un des "papes" de la musique américaine, John Adams, dirige sa version du "Livre de Baudelaire" de Debussy avec le ténor Ian Bostridge, et son 2ème Concerto pour piano avec Víkingur Ólafsson en soliste. Egalement sur les pupitres de l'Orchestre philharmonique de Radio France Philip Glass !

Concert en direct de l'auditorium de Radio France, que vous pouvez suivre en image !

, © Nelly Portal

, © Radio France / Benjamin François

Le concert #1

Igor Stravinsky (1882-1971)Le Chant du rossignol, poème symphonique (1917)

1. Fête au palais de l’empereur de Chine

2. Marche chinoise

3. Les deux rossignols

4. Souffrance puis guérison de l’empereur de Chine

Orchestre Philharmonique de Radio France

John Adams direction

Claude Debussy (1862-1918) / Charles Baudelaire (1821-1867) / John Adams

Le Livre de Baudelaire (1993)

1 Le Balcon

2 Harmonie du soir

3 Le Jet d’eau

4 Recueillement

Ian Bostridge ténor

Orchestre Philharmonique de Radio France

John Adams direction

, © Radio France

Avec Ian Bostridge

Franz Schubert : Bouquet de Lieder

Ian Bostridge, ténor

Julius Drake, piano

[EMI 1998]

Le concert #2

Philip Glass (né en 1937)

1 Extraits de Glassworks (1982) : Opening

2 Étude n°3 et n°9 (1994)

Víkingur Ólafsson piano

John AdamsConcerto pour piano n°2, "Must the Devil Have All the Good Tunes?" pour piano et orchestre (2018 - Création française)

1 Gritty, funky, but in strict tempo. Twitchy, bot-like (Plein de cran, funky, mais en gardant un

tempo strict. Nerveux, robotique)

2 Much slower, gently, relaxed (Beaucoup plus lent, doucement, relâché)

3 Più mosso: Obsession/Swing (Plus rapide : obsession/swing)

Víkingur Ólafsson piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

John Adams direction

L'après-concert

Avec John Adams

Francis Poulenc : Telle jour telle nuit

Ian Bostridge, ténor

Julius Drake, piano

[EMI Classics 2004]

Michael Tippett : Songs for Ariel (Come unto these yellows sands, Full fathom five, Where the bee sucks)

Ian Bostridge, ténor

Antonio Pappano, piano

[Warner classics 2016]

Igor Stravinsky : 3 songs from William Shakespeare (Musick to heare, Full Fadom five, When Dasies pied.Sprin)

Antonio Pappano, piano

[Warner classics 2016]